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Оренда великої кількості нерухомого майна (квартир). Податки
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 кві, 2020 12:45
Цікавить як правильно здавати в оренду велику кількість нерухомості (для прикладу 10-20 квартир, площею 40 кв.м. кожна).
Також хотів би почути, як робити це з оптимальним податковим навантаженням.
Чув про варіант відкриття ТОВ на спрощеній системі (3 група), але детальної інформації про це в інтернеті не знайшов.
Дякую!
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vadbogu
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