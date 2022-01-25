Finance.ua: Сколько стоит жизнь в Швеции

История одной украинки Меня зовут Светлана и последние 10 месяцев я живу в Мальмё – административном центре южной части Швеции. Здесь проживает 338 тыс. человек, что по украинским меркам немного. Между тем это третий по величине город в стране. Я расскажу о своих впечатлениях от Мальмё, сколько стоит жизнь в этом городе.
Налоги слишком высокие при довольно средних по ЕС зарплатах и платной медицине. Прогрессивный подоходный налог, в Мальмё с 5к евро в месяц минус 32%, ещё 31,42% ЕСВ платит работодатель, впридачу 25% НДС и 30% налог на прирост капитала. Да и вообще всё дорого. А, вспомнил, ещё церковь 2% хочет :)
phantom_systems написав:Налоги слишком высокие при довольно средних по ЕС зарплатах и платной медицине. Прогрессивный подоходный налог, в Мальмё с 5к евро в месяц минус 32%, ещё 31,42% ЕСВ платит работодатель, впридачу 25% НДС и 30% налог на прирост капитала. Да и вообще всё дорого. А, вспомнил, ещё церковь 2% хочет
есть пару друзей, один уехал при Ющенко, второй в эту революцию оба ноют что налоги все забирают но назад или в куда в Германию не спешат