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Finance.ua: Сколько
стоит жизнь в Швеции

Finance.ua: Сколько стоит жизнь в Швеции
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 16:23

Finance.ua: Сколько стоит жизнь в Швеции

Пропонуємо до обговорення:
История одной украинки
Меня зовут Светлана и последние 10 месяцев я живу в Мальмё – административном центре южной части Швеции. Здесь проживает 338 тыс. человек, что по украинским меркам немного. Между тем это третий по величине город в стране. Я расскажу о своих впечатлениях от Мальмё, сколько стоит жизнь в этом городе.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 14:27

Налоги слишком высокие при довольно средних по ЕС зарплатах и платной медицине. Прогрессивный подоходный налог, в Мальмё с 5к евро в месяц минус 32%, ещё 31,42% ЕСВ платит работодатель, впридачу 25% НДС и 30% налог на прирост капитала. Да и вообще всё дорого. А, вспомнил, ещё церковь 2% хочет :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 09:53

Девушка а где это Вы в Швеции видели за 18 евро безлимитные звонки в приделах Европы???
Расскажите мне пожалуйста я тоже такой пакет возьму!!!
sergeymakeev84
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:46

  sergeymakeev84 написав:Девушка а где это Вы в Швеции видели за 18 евро безлимитные звонки в приделах Европы???
Расскажите мне пожалуйста я тоже такой пакет возьму!!!


https://www.comviq.se/kontantkort
195 крон это не оно?
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:49

  phantom_systems написав:Налоги слишком высокие при довольно средних по ЕС зарплатах и платной медицине. Прогрессивный подоходный налог, в Мальмё с 5к евро в месяц минус 32%, ещё 31,42% ЕСВ платит работодатель, впридачу 25% НДС и 30% налог на прирост капитала. Да и вообще всё дорого. А, вспомнил, ещё церковь 2% хочет :)


есть пару друзей, один уехал при Ющенко, второй в эту революцию
оба ноют что налоги все забирают
но назад или в куда в Германию не спешат
cohan
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