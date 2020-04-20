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Падіння ВВП до 12%. Лагард попередила про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 17:46
Пропонуємо до обговорення:
Економіку Європейської зони чекає безпрецедентний спад через пандемію COVID-19. У 2020 році ВВП може скоротитися на 5-12%. Глибина спаду буде залежати від карантинних заходів, які встановлюють держави на своїх територіях.
Дивися повний текст Падіння ВВП до 12%. Лагард попередила про безпрецедентний спад європейської економіки
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Додано: Пон 04 тра, 2020 17:46
А у нас в Украине будет расти!!!)))))
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