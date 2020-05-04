У Мінекономіки відзначили зниження цін на м'ясо, молоко...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 17:29
Ну это примерно как с Эпицентром который целый месяц работал на полную в карантин, а в кабмине потом отмазывались, как, не может быть, у нас все под контролем. Так же примерно и в минэкономики министры которые ходят обедать в ресторан Велюр на карантине им виднее о снижении цен на продукты.
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