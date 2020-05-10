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Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:31
Це прогресс і можливо до подолання корупції
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zvvaegon
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Додано: Пон 11 тра, 2020 23:36
В таком виде как сейчас это больше пиар чем реальный инструмент. Интересно сколько бабла запилено на эту программу ?
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Додано: Вів 12 тра, 2020 07:14
Пропоную до обговорення факт витіку бази водійських посвідчень з фотографіями. Тут явно джерелом витіку стала саме Дія в якій вся ця інформація присутня.https://telemetr.me/content/uabaza
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
- UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:20
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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