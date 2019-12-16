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Finance.ua: Что такое приложение
«Дія» и как им пользоваться

Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:31

Це прогресс і можливо до подолання корупції
zvvaegon
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:36

В таком виде как сейчас это больше пиар чем реальный инструмент. Интересно сколько бабла запилено на эту программу ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 07:14

Пропоную до обговорення факт витіку бази водійських посвідчень з фотографіями. Тут явно джерелом витіку стала саме Дія в якій вся ця інформація присутня.

https://telemetr.me/content/uabaza
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:20

Re: Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользова

законод-е инициативы соседей https://www.youtube.com/watch?v=Gmd24-lSdYM
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:46

Идея замечательная и хорошо что от слов перешли к делу. Хорошо бы карточку Киянина туда зафигачить
cvmu
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  #<12
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