Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться

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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:36
В таком виде как сейчас это больше пиар чем реальный инструмент. Интересно сколько бабла запилено на эту программу ?
Додано: Вів 12 тра, 2020 07:14
Пропоную до обговорення факт витіку бази водійських посвідчень з фотографіями. Тут явно джерелом витіку стала саме Дія в якій вся ця інформація присутня.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 12 тра, 2020 13:20
Re: Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользова
законод-е инициативы соседей
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Додано: Вів 20 жов, 2020 17:46
Идея замечательная и хорошо что от слов перешли к делу. Хорошо бы карточку Киянина туда зафигачить
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