Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться

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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 11 тра, 2020 22:36
В таком виде как сейчас это больше пиар чем реальный инструмент. Интересно сколько бабла запилено на эту программу ?
Додано: Вів 12 тра, 2020 06:14
Пропоную до обговорення факт витіку бази водійських посвідчень з фотографіями. Тут явно джерелом витіку стала саме Дія в якій вся ця інформація присутня.
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:20
Re: Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользова
законод-е инициативы соседей
Додано: Вів 20 жов, 2020 16:46
Идея замечательная и хорошо что от слов перешли к делу. Хорошо бы карточку Киянина туда зафигачить
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:23
Хорошо бы было, чтобы приложение дия всем своим пользователям кредиты на коммуналку под 50% годовых автоматом выдавало и позволяло одним касанием по сенсорному экрану квартиру на кого-угодно переписать или все деньги со счета в одно касание кому-то перечислить
И вообще, все имущество пользователей приложения Дия было бы неплохо переписать на чиновников и отдать им все деньги пользователей, пусть они кормят и заботятся о пользователе приложения. Это ведь так удобно, когда частные компании чиновников распоряжаются всеми твоими документами, деньгами и имуществом и могут выполнять от твоего имени любые операции
Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:30
ужасное приложение. два часа пытаюсь пройти идентификацию, застреваю на подписаться. и все....
Додано: Вів 12 жов, 2021 15:18
Re: Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользова
Ідея дуже хороша. Багато, що спрощує. Звичайно будуть і люди, що не задоволені такими змінами. Як на мене - явно крок вперед. Доопрацьовувати звачайно є багато що, та і в майбутьному постійно потрібно буде.
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