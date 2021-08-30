RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Что такое приложение
«Дія» и как им пользоваться

Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:31

Це прогресс і можливо до подолання корупції
zvvaegon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 08.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:36

В таком виде как сейчас это больше пиар чем реальный инструмент. Интересно сколько бабла запилено на эту программу ?
Igorten
 
Повідомлень: 4512
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 06:14

Пропоную до обговорення факт витіку бази водійських посвідчень з фотографіями. Тут явно джерелом витіку стала саме Дія в якій вся ця інформація присутня.

https://telemetr.me/content/uabaza
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:20

Re: Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользова

законод-е инициативы соседей https://www.youtube.com/watch?v=Gmd24-lSdYM
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6224
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1169 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:46

Идея замечательная и хорошо что от слов перешли к делу. Хорошо бы карточку Киянина туда зафигачить
cvmu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:40

Патамушта Воно його собі в плюсик додало
dneprairgun
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:23

  cvmu написав:Идея замечательная и хорошо что от слов перешли к делу. Хорошо бы карточку Киянина туда зафигачить


Хорошо бы было, чтобы приложение дия всем своим пользователям кредиты на коммуналку под 50% годовых автоматом выдавало и позволяло одним касанием по сенсорному экрану квартиру на кого-угодно переписать или все деньги со счета в одно касание кому-то перечислить :mrgreen:

И вообще, все имущество пользователей приложения Дия было бы неплохо переписать на чиновников и отдать им все деньги пользователей, пусть они кормят и заботятся о пользователе приложения. Это ведь так удобно, когда частные компании чиновников распоряжаются всеми твоими документами, деньгами и имуществом и могут выполнять от твоего имени любые операции 8)
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3752
З нами з: 26.02.09
Подякував: 524 раз.
Подякували: 984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:30

ужасное приложение. два часа пытаюсь пройти идентификацию, застреваю на подписаться. и все....
zoya_popova
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:18

Re: Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользова

Ідея дуже хороша. Багато, що спрощує. Звичайно будуть і люди, що не задоволені такими змінами. Як на мене - явно крок вперед. Доопрацьовувати звачайно є багато що, та і в майбутьному постійно потрібно буде.
borsh4
 
Повідомлень: 9
З нами з: 27.10.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Пенсії в Німеччині. Чи є це прикладом для...
D2 » Вів 12 жов, 2021 11:44
4 147
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 14:50
Прораб
Finance.ua: Как заработать на онлайн-обмене
D2 » П'ят 04 жов, 2019 15:26
9 4570
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 06:59
hac0666
Finance.ua: Рахунки для ФОП у сфері ІТ: що пропонують банки
D2 » Пон 30 сер, 2021 16:05
4 644
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 19:57
andriy_z

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron