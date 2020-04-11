Як би парадоксально не звучало, держзамовлення часто вигідніше приватного співробітництва.
Дивися повний текст Денис Овчаров: як зменшити ризики кримінального переслідування при роботі з бюджетними грошима.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 13:46
Денис Овчаров: як зменшити ризики кримінального...
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Дивися повний текст Денис Овчаров: як зменшити ризики кримінального переслідування при роботі з бюджетними грошима.
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:32
... - не работать с бюджетными деньгами. и спите спокойно. и не благодарите.
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