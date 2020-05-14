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Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:22 Вебинар - Построение успешного бизнеса в онлайн - перезагруз



FinUpdate - это серия вебинаров, еженедельный срез финансового рынка о текущих изменениях и платформа для живого общения и обмена опытом.



В новом выпуске FinUpDate #5 мы ответим на вопросы:



Как выйти в онлайн и начать продавать за считанные дни?

Что сегодня востребовано?

Есть ли еще свободные ниши?

Новые тренды и бизнес модели.

Маркетинг 2020, куда бежать?

Как меняются продажи?

На какие группы товаров увеличились запросы, какие услуги/товары/объявления стали востребованы;

Чей бизнес резко взлетел, а кто наоборот сдал свои позиции;

Пошаговая инструкция - как построить бизнес с нуля на OLX;

Что делать, чтобы тебя заметили. Очевидное не очевидно. Лайфхаки на каждый день для успешных продаж.

Реорганизация процессов в условиях карантина.

Где брать инвестиции для своего бизнеса.



Начнется в 11.30 по киевскому времени



Более детально:



FinUpDate Выпуск 5 Бизнес адаптируется к новым реалиям. Новые подходы, новые правила, к которым нужно очень быстро приспосабливаться. Сейчас как никогда важна поддержка друг друга, обмен знаниями и опытом.- это серия вебинаров, еженедельный срез финансового рынка о текущих изменениях и платформа для живого общения и обмена опытом.Как выйти в онлайн и начать продавать за считанные дни?Что сегодня востребовано?Есть ли еще свободные ниши?Новые тренды и бизнес модели.Маркетинг 2020, куда бежать?Как меняются продажи?На какие группы товаров увеличились запросы, какие услуги/товары/объявления стали востребованы;Чей бизнес резко взлетел, а кто наоборот сдал свои позиции;Пошаговая инструкция - как построить бизнес с нуля на OLX;Что делать, чтобы тебя заметили. Очевидное не очевидно. Лайфхаки на каждый день для успешных продаж.Реорганизация процессов в условиях карантина.Где брать инвестиции для своего бизнеса. Бонус до депозитів

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