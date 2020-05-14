Вебинар - Построение успешного бизнеса в онлайн - перезагруз

FinUpdate - это серия вебинаров, еженедельный срез финансового рынка о текущих изменениях и платформа для живого общения и обмена опытом.
В новом выпуске FinUpDate #5 мы ответим на вопросы:
Как выйти в онлайн и начать продавать за считанные дни?
Что сегодня востребовано?
Есть ли еще свободные ниши?
Новые тренды и бизнес модели.
Маркетинг 2020, куда бежать?
Как меняются продажи?
На какие группы товаров увеличились запросы, какие услуги/товары/объявления стали востребованы;
Чей бизнес резко взлетел, а кто наоборот сдал свои позиции;
Пошаговая инструкция - как построить бизнес с нуля на OLX;
Что делать, чтобы тебя заметили. Очевидное не очевидно. Лайфхаки на каждый день для успешных продаж.
Реорганизация процессов в условиях карантина.
Где брать инвестиции для своего бизнеса.
Начнется в 11.30 по киевскому времени
Более детально: