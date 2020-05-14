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Вебинар - Построение успешного
бизнеса в онлайн - перезагруз

Вебинар - Построение успешного бизнеса в онлайн - перезагруз
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:22

Вебинар - Построение успешного бизнеса в онлайн - перезагруз

Бизнес адаптируется к новым реалиям. Новые подходы, новые правила, к которым нужно очень быстро приспосабливаться. Сейчас как никогда важна поддержка друг друга, обмен знаниями и опытом.

FinUpdate - это серия вебинаров, еженедельный срез финансового рынка о текущих изменениях и платформа для живого общения и обмена опытом.

В новом выпуске FinUpDate #5 мы ответим на вопросы:

Как выйти в онлайн и начать продавать за считанные дни?
Что сегодня востребовано?
Есть ли еще свободные ниши?
Новые тренды и бизнес модели.
Маркетинг 2020, куда бежать?
Как меняются продажи?
На какие группы товаров увеличились запросы, какие услуги/товары/объявления стали востребованы;
Чей бизнес резко взлетел, а кто наоборот сдал свои позиции;
Пошаговая инструкция - как построить бизнес с нуля на OLX;
Что делать, чтобы тебя заметили. Очевидное не очевидно. Лайфхаки на каждый день для успешных продаж.
Реорганизация процессов в условиях карантина.
Где брать инвестиции для своего бизнеса.

Начнется в 11.30 по киевскому времени

Более детально:

FinUpDate Выпуск 5
Ірина_
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Повідомлень: 1774
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