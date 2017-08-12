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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:54
Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск
Юзеры, кто может подсказать самый дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польского банка. Буду очень признателен за варианты
Додано: Чет 14 тра, 2020 10:50
v57 злотые хочет перевести в Польшу
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:03
Через ThansferWise с карты ПУМБ, которую в свою очередь пополнять купленными в обменке злотыми по курсу ниже курса ПУМБ. К примеру сейчас в Харькове есть продажа даже по 6,28 при курсе в ПУМБ-е 6,40.
Пополнение счёта TransferWise должно выполняться через GooglePay, вывод на польский счет идет через Elixir.
Суммарные потери за одну операцию около 6 злотых комиссии (3+3).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:39
R3WIND
О каких объемах идет речь? Чтобы понять, стоит ли заморачиваться
Додано: Вів 19 тра, 2020 05:33
Вся прелесть TransferWise в данной ситуации в том что … его комиссия фиксирована и не зависит от суммы. Но я кажется ошибся в цифре комиссии списания с карты - последний раз это стоило 6 злотых, а не три, в сумме с выводом на счёт в польском банке 9 злотых.
Тоесть чем больше отправишь, тем меньше в процентном отношении потратиш на комиссию.
На мелких суммах десятков или сотен злотых процент конечно будет больше, но все равно я не знаю другого такого оператора переводов кто сделал бы перевод из Украины за ~65 гривен или $2,4.
Конкретные суммы зависят от украинского банка: это не должно вызывать вопросов у его финмона и вписываться в лимиты операций по карте. Первое можно узнать только опытным путем, второе скажут в службе поддержки.
Ещё важный момент: сроки выполнения переводов. Если списание с карты и зачисление на счёт TW происходят почти мгновенно, то вот перевод на польский счет через Elixir уже нет. С учётом особенностей этой платежной системы и графика входящих платежей конкретного банка это перевод займет один, иногда два рабочих дня.
Выводить так деньги можно не только в злотых, но и в евро. Комиссия в пересчёте в гривну останется плюс-минус та же, последний шаг очевидно должен быть SEPA переводом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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