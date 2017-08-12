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Дешёвый вариант перевода золотых
с Украины на карту польск

Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:54

Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск

Юзеры, кто может подсказать самый дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польского банка. Буду очень признателен за варианты
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:46

юсер, для начала научиться формулировать вопросы
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:50

v57 злотые хочет перевести в Польшу
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:14

  omb написав:v57 злотые хочет перевести в Польшу

ку он хочет :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:03

  R3WIND написав:Юзеры, кто может подсказать самый дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польского банка. Буду очень признателен за варианты

Через ThansferWise с карты ПУМБ, которую в свою очередь пополнять купленными в обменке злотыми по курсу ниже курса ПУМБ. К примеру сейчас в Харькове есть продажа даже по 6,28 при курсе в ПУМБ-е 6,40.

Пополнение счёта TransferWise должно выполняться через GooglePay, вывод на польский счет идет через Elixir.

Суммарные потери за одну операцию около 6 злотых комиссии (3+3).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:39

R3WIND
О каких объемах идет речь? Чтобы понять, стоит ли заморачиваться
alex77
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 05:33

  alex77 написав:R3WIND
О каких объемах идет речь? Чтобы понять, стоит ли заморачиваться

Вся прелесть TransferWise в данной ситуации в том что … его комиссия фиксирована и не зависит от суммы. Но я кажется ошибся в цифре комиссии списания с карты - последний раз это стоило 6 злотых, а не три, в сумме с выводом на счёт в польском банке 9 злотых.


Тоесть чем больше отправишь, тем меньше в процентном отношении потратиш на комиссию.

На мелких суммах десятков или сотен злотых процент конечно будет больше, но все равно я не знаю другого такого оператора переводов кто сделал бы перевод из Украины за ~65 гривен или $2,4.

Конкретные суммы зависят от украинского банка: это не должно вызывать вопросов у его финмона и вписываться в лимиты операций по карте. Первое можно узнать только опытным путем, второе скажут в службе поддержки.

Ещё важный момент: сроки выполнения переводов. Если списание с карты и зачисление на счёт TW происходят почти мгновенно, то вот перевод на польский счет через Elixir уже нет. С учётом особенностей этой платежной системы и графика входящих платежей конкретного банка это перевод займет один, иногда два рабочих дня.

Выводить так деньги можно не только в злотых, но и в евро. Комиссия в пересчёте в гривну останется плюс-минус та же, последний шаг очевидно должен быть SEPA переводом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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