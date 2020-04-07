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У Windows 10 з'явився
блокувальник шкідливих програм

У Windows 10 з'явився блокувальник шкідливих програм
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:32

У Windows 10 з'явився блокувальник шкідливих програм

Пропонуємо до обговорення:
Спочатку функція блокування небажаного ПЗ з'явилася в браузері Microsoft Edge, а з виходом великого травневого поновлення Windows 10 May 2020 Update вона вже реалізована на системному рівні самої Windows 10.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:32

главное, чтобы там в списках были яндекс, мейл.ру, иначе эффективность блокировщика под вопросом... я бы еще аваст добавил... но вот вопрос: тогда мне работы меньше будет, если система сама все будет чистить )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 17:15

Tamagoch
Истинные юзеры всегда создают проблемы :mrgreen:
slonslon
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