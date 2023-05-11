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Microsoft припинила підтримку найпопулярнішої версії Windows
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 чер, 2023 10:21
Пропонуємо до обговорення:
Софтверний гігант Micosoft випустив останнє оновлення для операційної системи Windows 10 версії 21H2. І нагадав, що з 13 червня не підтримує цю ОС. Це означає, що на неї більше не будуть приходити щомісячні апдейти з поліпшеннями безпеки, виправленнями помилок та іншими змінами.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 10:21
И как перейти не 11 с железом не подходящим по требованиям?
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marikua122
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