Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

пора в нбу временную администрацию ввести и ликвидировать к чертям
совсем ухандохали банковскую систему
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 15 чер, 2020 21:42
Додано: Пон 15 чер, 2020 22:00
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
В мене один з прохальних пунктів звучить так:
Перевірити, чи містять дії АТ «Приватбанк» під час проведення акції «Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!» ознаки недобросовісної реклами та/або адміністративного правопорушення. В разі наявності таких – вжити відповідних заходів до порушника.
Невже дадуть таку саму відписку?
Додано: Пон 15 чер, 2020 22:05
Не в качестве оффтопа. История.
Два года назад на обращение в нкрекп по поводу фиктивного увеличения в два раза по прошествии 3-х мес. суммы платежа "газсбыта", которое не соответствовало уже оплаченной платежке и данным в кабинете получил ответ от нкрекп, что "газсбыт" по данному факту с приложенными фотокопиями платежек не дал никаких объяснений.
С чем Вас и поздравляем.
Сам "газ" в письме ответил - обращайтесь в суд.
С того времени, стало очевидно, что в этом королевство не просто что-то сдохло.
п.с. Все данные в кабинете впоследствии изменили на другие.
Делаем выводы.
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