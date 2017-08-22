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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:42

  Вкладчик1234 написав:Ого, мой пост о бесполезности НБУ и его ликвидации за ненадобностью - ликвидировали за несколько минут :)

НБУ годен только для строительства ОВГЗ-пирамид!


пора в нбу временную администрацию ввести и ликвидировать к чертям :mrgreen:
совсем ухандохали банковскую систему :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:00

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

  MASolomko написав:В своём обращении к НБУ сделал упор на:
Прошу вжити заходів до організатора щодо не зображення на
своєму ресурсу повної та актуальної інформації організованої Акції, що призвело до введенням деяких учасників Акції в оману (зокрема, мене).


В мене один з прохальних пунктів звучить так:
Перевірити, чи містять дії АТ «Приватбанк» під час проведення акції «Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!» ознаки недобросовісної реклами та/або адміністративного правопорушення. В разі наявності таких – вжити відповідних заходів до порушника.

Невже дадуть таку саму відписку? :(
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:05

  an0nym написав:Вкладчик1234

Реально выходит так:
Мы великий и ужасный НБУ, переслали Вам ответ примата.
Сами читать не умеем)

Не в качестве оффтопа. История.
Два года назад на обращение в нкрекп по поводу фиктивного увеличения в два раза по прошествии 3-х мес. суммы платежа "газсбыта", которое не соответствовало уже оплаченной платежке и данным в кабинете получил ответ от нкрекп, что "газсбыт" по данному факту с приложенными фотокопиями платежек не дал никаких объяснений.
С чем Вас и поздравляем.
Сам "газ" в письме ответил - обращайтесь в суд.
С того времени, стало очевидно, что в этом королевство не просто что-то сдохло.
п.с. Все данные в кабинете впоследствии изменили на другие.
Делаем выводы.
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