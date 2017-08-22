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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:27

mustbe
На жаль.

Написав дві різні скарги в НБУ (різний предмет оскарження).
По двох НБУ переказав мені просто позицію #зеленоголайна!

Ганьба НБУ!
Ганьба #зеленомулайну!!!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 14:26

  V2 написав:mustbe
На жаль.

Написав дві різні скарги в НБУ (різний предмет оскарження).
По двох НБУ переказав мені просто позицію #зеленоголайна!

Ганьба НБУ!
Ганьба #зеленомулайну!!!

Странно.
Многим примат тока после обращения в НБУ выплатил
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:20

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

Немного пропустили, но наши обращения вошли в ТОП.

23 червня — медіа-простір НБУ
ПИТАННЯ ДНЯ: Як правильно розкривати умови банківської послуги в рекламі? Приклад кешбеку :D
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:24

MASolomko, но материал подан как перепихон с больной головы на здоровую :)
Типа заботливый регулятор
Чот Мастеркард молчит -- тож массовик-затейник
:mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:26

  MASolomko написав:Немного пропустили, но наши обращения вошли в ТОП.

23 червня — медіа-простір НБУ
ПИТАННЯ ДНЯ: Як правильно розкривати умови банківської послуги в рекламі? Приклад кешбеку :D


И всё равно пытаются сделать виноватыми клиента:

У рекламних матеріалах банку йшлося, що клієнти можуть купувати товари в інтернеті, здійснювати онлайн-розрахунки в магазинах тощо. Проте в детальних правилах на сайті банку зазначалися операції, які є винятком, і на які акція не поширюється. Деякі з клієнтів, ймовірно, не ознайомилися з детальними правилами. Тому, дізнавшись на практиці про такі винятки і не отримавши кешбек, почали скаржитися на фінансову установу. Адже банк не розкрив належним чином інформацію про умови своєї пропозиції, не згадавши в рекламних матеріалах про операції-винятки.


На самом деле, клиенты полностью ознакомились с правилами, от самого начала, до самого конца. Где был чёткий перечень: что подходит, и что не подходит.

Клиент полностью выполнил написанные условия, но банк, на своё усмотрение, решил невыплатить кешбек по надуманным ограничениям, которые нигде так и не были указаны. Т.е. "от фонаря"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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