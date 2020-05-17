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Ціна на електроенергію в Україні
в рази вища, ніж у Європі

Ціна на електроенергію в Україні в рази вища, ніж у Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:29

Ціна на електроенергію в Україні в рази вища, ніж у Європі

Пропонуємо до обговорення:
Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 18 травня збільшилася на 12,1%, або на 146,27 гривень/МВт-год до 1 352,69 гривень/Мвт-год в порівнянні з 11 травня.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:29

А чего у нас ее покупают????Автор какой-то дуремар, а как мы продаем ее по 0,03 евро населению...
grig90vic
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:46

Треба вимагати європейських цін на які нас переводили кілька років тому!
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:46

Догоним и перегоним Европу!
sena_2008atp
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