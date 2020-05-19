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Киянам пояснили процедуру
встановлення тарифу на...

Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:54

  _hunter написав:
  shapo написав:
  _hunter написав:Еще раз: они должны не только "передаваться", но еще и "меняться".

Почему?
В водоканал и киевтеплоэнерго подаю из месяца в месяц одни и те же показания горячей воды и это проходит т. к. у меня бойлер, а с газом я должен писать какую-то чушь чтобы очередного вора удовлетворить?

Странно: какая-то ошибка, похоже -- позвоните/разберитесь -- должны будут точно так же по нормам начать считать:
viewtopic.php?p=4658878#p4658878

Т.е. таки "пойдем длинным путем"? -- ваше право...


Зачем?
Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали?
Прочел что с электрикой в Киеве тоже скоро будет тоже самое - доставку и потребление разделят - воистину фантазии воров нет предела.
При передаче от ДТЕКовской Киевэнерго в Киевтаплоэнерго 2 года назад тепла и горячей воды все долги потребителей-физлиц перевели из компании в компанию , а переплаты которые глупые пенсы заплатили в надежде платить зимой меньше заморозили на год, а потом им предложили подать в суд на ДТЕК, причем суд должен был состояться в Харькове. Как вы думаете кто поехал в Харьков или нанял адвоката чтобы вернуть 1-2 тыс.грн?
В нормальной стране Ахметов и Кличко за такую аферу пошли бы на нары, а в недогосударстве под названием Украина все в порядке.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:11

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Почему?
В водоканал и киевтеплоэнерго подаю из месяца в месяц одни и те же показания горячей воды и это проходит

Странно: какая-то ошибка, похоже -- позвоните/разберитесь -- должны будут точно так же по нормам начать считать:
viewtopic.php?p=4658878#p4658878

Т.е. таки "пойдем длинным путем"? -- ваше право...


Зачем?
Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали?

Так любитель же преодолевать самостоятельно же созданные проблемы -- судя по упорному желанию передавать нули потребления газа...
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:27

  _hunter написав:
  shapo написав:Зачем?
Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали?

Так любитель же преодолевать самостоятельно же созданные проблемы -- судя по упорному желанию передавать нули потребления газа...


Т.е. если я не играю с ворами в их игры передавая в показаниях то что я не потреблял, то я создаю себе проблемы?
А может, проблема в таком недогосударстве и таких его защитничках как вы готовых оправдать любую его мерзость?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:40

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Зачем?
Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали?

Так любитель же преодолевать самостоятельно же созданные проблемы -- судя по упорному желанию передавать нули потребления газа...


Т.е. если я не играю с ворами в их игры передавая в показаниях то что я не потреблял, то я создаю себе проблемы?

Именно. Просто в терминологии ошибка: потребление -- оно больше нуля должно быть. И все "поставщики" давно повыпускали розъяснения: "если потребление не планируется -- рекомендуется отключиться от услуги. Во избежание."
И в следующем году скорее всего для таких "неопределившихся" введут "минимальную абонентку" -- из расчета пара кубов в месяц...
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:53

  shapo написав:Т.е. если я не играю с ворами в их игры передавая в показаниях то что я не потреблял, то я создаю себе проблемы?



  _hunter написав:Именно. Просто в терминологии ошибка: потребление -- оно больше нуля должно быть. И все "поставщики" давно повыпускали розъяснения: "если потребление не планируется -- рекомендуется отключиться от услуги. Во избежание."
И в следующем году скорее всего для таких "неопределившихся" введут "минимальную абонентку" -- из расчета пара кубов в месяц...


А если я потребляю 1-2 раза в год при ремонте бойлера 1-2 м3 в год, то я тоже обязан отключиться от услуги?
И откуда взят расчет в якобы минимальных 1-2 м3 в месяц?
Оттуда же откуда мне рисовали 10м3 холодной и 3,5 м3 горячей воды на человека при прописанных 3-х пока не поставил счетчики?
Я тогда хотел представить куда же я вылил бассейн в 30 м3 холодной и 10,5 м3 горячей воды.
Интересно, кто и что при этом "избегает"?
Как мое не потребление влияет на снабжение горячей водой остальных в моем стояке?
Для этого не только мои счетчики опломбируют,но и в моем старом (1982г) доме при вертикальном водо- и теплоснабжении обратку с горячей водой отрежут именно у меня посредине стояка?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:42

  shapo написав:
  shapo написав:Т.е. если я не играю с ворами в их игры передавая в показаниях то что я не потреблял, то я создаю себе проблемы?



  _hunter написав:Именно. Просто в терминологии ошибка: потребление -- оно больше нуля должно быть. И все "поставщики" давно повыпускали розъяснения: "если потребление не планируется -- рекомендуется отключиться от услуги. Во избежание."
И в следующем году скорее всего для таких "неопределившихся" введут "минимальную абонентку" -- из расчета пара кубов в месяц...


А если я потребляю 1-2 раза в год при ремонте бойлера 1-2 м3 в год, то я тоже обязан отключиться от услуги?
И откуда взят расчет в якобы минимальных 1-2 м3 в месяц?
Оттуда же откуда мне рисовали 10м3 холодной и 3,5 м3 горячей воды на человека при прописанных 3-х пока не поставил счетчики?
Я тогда хотел представить куда же я вылил бассейн в 30 м3 холодной и 10,5 м3 горячей воды.
Интересно, кто и что при этом "избегает"?
Как мое не потребление влияет на снабжение горячей водой остальных в моем стояке?
Для этого не только мои счетчики опломбируют,но и в моем старом (1982г) доме при вертикальном водо- и теплоснабжении обратку с горячей водой отрежут именно у меня посредине стояка?

Конечно никто никому ничего не "обязан": каждый сам решает что выгоднее.

Нормокубы -- они такие. Действительно проще поставить счетчики.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:08

  _hunter написав:
  silver_arrow_ua написав:Чому всі обговорюють розмір плати і не обговорюють очевидну абсурдність самого її існування?
Як можна оплатити газ окремо від його доставки?
Як можна оплатити доставку окремо від газу?

Элементарно. Пример из реальной жизни: хочу я, сидя дома, получить бургер из ближайшей бургерной. Как мне это без доставки провернуть? -- никак: бургер -- отдельно, доставка Uber Eats -- отдельно.

З вашої відповіді стало хоча б зрозуміло звідки "ноги ростуть" :D
Виходить у нас у владі не тільки клоуни з Кварталу-95, а ще розвозчики піц :D

Але якщо серйозно
Уявіть, що замість замовленого Біг Мака з Макдональдса вам привозять беляш з привокзальної забігайловки.
Чиї послуги ви будете сплачувать - Макдональдса чи кур'єра?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:01

  silver_arrow_ua написав:
  _hunter написав:
  silver_arrow_ua написав:Чому всі обговорюють розмір плати і не обговорюють очевидну абсурдність самого її існування?
Як можна оплатити газ окремо від його доставки?
Як можна оплатити доставку окремо від газу?

Элементарно. Пример из реальной жизни: хочу я, сидя дома, получить бургер из ближайшей бургерной. Как мне это без доставки провернуть? -- никак: бургер -- отдельно, доставка Uber Eats -- отдельно.

З вашої відповіді стало хоча б зрозуміло звідки "ноги ростуть" :D
Виходить у нас у владі не тільки клоуни з Кварталу-95, а ще розвозчики піц :D

Але якщо серйозно
Уявіть, що замість замовленого Біг Мака з Макдональдса вам привозять беляш з привокзальної забігайловки.
Чиї послуги ви будете сплачувать - Макдональдса чи кур'єра?

Так в этом-то и смысл: курьеру абсолютно всеравно что/откуда везти -- что из привокзальной шаурмячной, что из МакДака напротив.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:51

  _hunter написав:
  silver_arrow_ua написав:Уявіть, що замість замовленого Біг Мака з Макдональдса вам привозять беляш з привокзальної забігайловки.
Чиї послуги ви будете сплачувать - Макдональдса чи кур'єра?

Так в этом-то и смысл: курьеру абсолютно всеравно что/откуда везти -- что из привокзальной шаурмячной, что из МакДака напротив.

Це зрозуміло, що йому все одно - особисто ви чиї послуги будете сплачувать коли не отримаєте послугу/товар належної якості або не отримаєте взагалі?
silver_arrow_ua
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