Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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_hunter написав:Еще раз: они должны не только "передаваться", но еще и "меняться".
Почему? В водоканал и киевтеплоэнерго подаю из месяца в месяц одни и те же показания горячей воды и это проходит т. к. у меня бойлер, а с газом я должен писать какую-то чушь чтобы очередного вора удовлетворить?
Т.е. таки "пойдем длинным путем"? -- ваше право...
Зачем? Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали? Прочел что с электрикой в Киеве тоже скоро будет тоже самое - доставку и потребление разделят - воистину фантазии воров нет предела. При передаче от ДТЕКовской Киевэнерго в Киевтаплоэнерго 2 года назад тепла и горячей воды все долги потребителей-физлиц перевели из компании в компанию , а переплаты которые глупые пенсы заплатили в надежде платить зимой меньше заморозили на год, а потом им предложили подать в суд на ДТЕК, причем суд должен был состояться в Харькове. Как вы думаете кто поехал в Харьков или нанял адвоката чтобы вернуть 1-2 тыс.грн? В нормальной стране Ахметов и Кличко за такую аферу пошли бы на нары, а в недогосударстве под названием Украина все в порядке.
shapo написав:Зачем? Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали?
Так любитель же преодолевать самостоятельно же созданные проблемы -- судя по упорному желанию передавать нули потребления газа...
Т.е. если я не играю с ворами в их игры передавая в показаниях то что я не потреблял, то я создаю себе проблемы? А может, проблема в таком недогосударстве и таких его защитничках как вы готовых оправдать любую его мерзость?
shapo написав:Зачем? Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали?
Так любитель же преодолевать самостоятельно же созданные проблемы -- судя по упорному желанию передавать нули потребления газа...
Т.е. если я не играю с ворами в их игры передавая в показаниях то что я не потреблял, то я создаю себе проблемы?
Именно. Просто в терминологии ошибка: потребление -- оно больше нуля должно быть. И все "поставщики" давно повыпускали розъяснения: "если потребление не планируется -- рекомендуется отключиться от услуги. Во избежание." И в следующем году скорее всего для таких "неопределившихся" введут "минимальную абонентку" -- из расчета пара кубов в месяц...
shapo написав:Т.е. если я не играю с ворами в их игры передавая в показаниях то что я не потреблял, то я создаю себе проблемы?
_hunter написав:Именно. Просто в терминологии ошибка: потребление -- оно больше нуля должно быть. И все "поставщики" давно повыпускали розъяснения: "если потребление не планируется -- рекомендуется отключиться от услуги. Во избежание." И в следующем году скорее всего для таких "неопределившихся" введут "минимальную абонентку" -- из расчета пара кубов в месяц...
А если я потребляю 1-2 раза в год при ремонте бойлера 1-2 м3 в год, то я тоже обязан отключиться от услуги? И откуда взят расчет в якобы минимальных 1-2 м3 в месяц? Оттуда же откуда мне рисовали 10м3 холодной и 3,5 м3 горячей воды на человека при прописанных 3-х пока не поставил счетчики? Я тогда хотел представить куда же я вылил бассейн в 30 м3 холодной и 10,5 м3 горячей воды. Интересно, кто и что при этом "избегает"? Как мое не потребление влияет на снабжение горячей водой остальных в моем стояке? Для этого не только мои счетчики опломбируют,но и в моем старом (1982г) доме при вертикальном водо- и теплоснабжении обратку с горячей водой отрежут именно у меня посредине стояка?
shapo написав:Т.е. если я не играю с ворами в их игры передавая в показаниях то что я не потреблял, то я создаю себе проблемы?
_hunter написав:Именно. Просто в терминологии ошибка: потребление -- оно больше нуля должно быть. И все "поставщики" давно повыпускали розъяснения: "если потребление не планируется -- рекомендуется отключиться от услуги. Во избежание." И в следующем году скорее всего для таких "неопределившихся" введут "минимальную абонентку" -- из расчета пара кубов в месяц...
А если я потребляю 1-2 раза в год при ремонте бойлера 1-2 м3 в год, то я тоже обязан отключиться от услуги? И откуда взят расчет в якобы минимальных 1-2 м3 в месяц? Оттуда же откуда мне рисовали 10м3 холодной и 3,5 м3 горячей воды на человека при прописанных 3-х пока не поставил счетчики? Я тогда хотел представить куда же я вылил бассейн в 30 м3 холодной и 10,5 м3 горячей воды. Интересно, кто и что при этом "избегает"? Как мое не потребление влияет на снабжение горячей водой остальных в моем стояке? Для этого не только мои счетчики опломбируют,но и в моем старом (1982г) доме при вертикальном водо- и теплоснабжении обратку с горячей водой отрежут именно у меня посредине стояка?
Конечно никто никому ничего не "обязан": каждый сам решает что выгоднее.
Нормокубы -- они такие. Действительно проще поставить счетчики.
silver_arrow_ua написав:Чому всі обговорюють розмір плати і не обговорюють очевидну абсурдність самого її існування? Як можна оплатити газ окремо від його доставки? Як можна оплатити доставку окремо від газу?
Элементарно. Пример из реальной жизни: хочу я, сидя дома, получить бургер из ближайшей бургерной. Как мне это без доставки провернуть? -- никак: бургер -- отдельно, доставка Uber Eats -- отдельно.
З вашої відповіді стало хоча б зрозуміло звідки "ноги ростуть" Виходить у нас у владі не тільки клоуни з Кварталу-95, а ще розвозчики піц
Але якщо серйозно Уявіть, що замість замовленого Біг Мака з Макдональдса вам привозять беляш з привокзальної забігайловки. Чиї послуги ви будете сплачувать - Макдональдса чи кур'єра?
silver_arrow_ua написав:Чому всі обговорюють розмір плати і не обговорюють очевидну абсурдність самого її існування? Як можна оплатити газ окремо від його доставки? Як можна оплатити доставку окремо від газу?
Элементарно. Пример из реальной жизни: хочу я, сидя дома, получить бургер из ближайшей бургерной. Как мне это без доставки провернуть? -- никак: бургер -- отдельно, доставка Uber Eats -- отдельно.
З вашої відповіді стало хоча б зрозуміло звідки "ноги ростуть" Виходить у нас у владі не тільки клоуни з Кварталу-95, а ще розвозчики піц
Але якщо серйозно Уявіть, що замість замовленого Біг Мака з Макдональдса вам привозять беляш з привокзальної забігайловки. Чиї послуги ви будете сплачувать - Макдональдса чи кур'єра?
Так в этом-то и смысл: курьеру абсолютно всеравно что/откуда везти -- что из привокзальной шаурмячной, что из МакДака напротив.
shapo написав:А если я потребляю 1-2 раза в год при ремонте бойлера 1-2 м3 в год, то я тоже обязан отключиться от услуги? И откуда взят расчет в якобы минимальных 1-2 м3 в месяц? Оттуда же откуда мне рисовали 10м3 холодной и 3,5 м3 горячей воды на человека при прописанных 3-х пока не поставил счетчики? Я тогда хотел представить куда же я вылил бассейн в 30 м3 холодной и 10,5 м3 горячей воды. Интересно, кто и что при этом "избегает"? Как мое не потребление влияет на снабжение горячей водой остальных в моем стояке? Для этого не только мои счетчики опломбируют,но и в моем старом (1982г) доме при вертикальном водо- и теплоснабжении обратку с горячей водой отрежут именно у меня посредине стояка?
_hunter написав:Конечно никто никому ничего не "обязан": каждый сам решает что выгоднее. Нормокубы -- они такие. Действительно проще поставить счетчики.
Что значит "не обязан"? Вечно голодное государство ищущее как залезть своему гражданину далекому от власти в карман точно не выполняет своих обязательств рассказывая устами таких ее апологетов как вы что оно никому ничего не обязано. Еще недавно,пару лет назад счетчики были обязаны бесплатно устанавливать поставляющие услуги компании и эта услуга была заложена в тариф. И много счетчиков было поставлено и кому? Мне такие неизвестны. И тогда эти компании помалкивали о о проверке счетчиков. А когда это стало опять за счет потребителя тут же помчались гонцы с предписанием их срочно поменять или переходить на какие-то "нормативные" кубы взятые с потолка. Или оплата поставки газа в прошлом году за которую один раз взяли в тарифе, а сейчас выделил в отдельный счет. Вы так и не ответили когда вернут эти деньги. Вообще читая таких как вы вспоминаю советское "У нас опять от имени народа вчера подорожала колбаса"