RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Киянам пояснили процедуру
встановлення тарифу на...

Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:54

  _hunter написав:
  shapo написав:
  _hunter написав:Еще раз: они должны не только "передаваться", но еще и "меняться".

Почему?
В водоканал и киевтеплоэнерго подаю из месяца в месяц одни и те же показания горячей воды и это проходит т. к. у меня бойлер, а с газом я должен писать какую-то чушь чтобы очередного вора удовлетворить?

Странно: какая-то ошибка, похоже -- позвоните/разберитесь -- должны будут точно так же по нормам начать считать:
viewtopic.php?p=4658878#p4658878

Т.е. таки "пойдем длинным путем"? -- ваше право...


Зачем?
Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали?
Прочел что с электрикой в Киеве тоже скоро будет тоже самое - доставку и потребление разделят - воистину фантазии воров нет предела.
При передаче от ДТЕКовской Киевэнерго в Киевтаплоэнерго 2 года назад тепла и горячей воды все долги потребителей-физлиц перевели из компании в компанию , а переплаты которые глупые пенсы заплатили в надежде платить зимой меньше заморозили на год, а потом им предложили подать в суд на ДТЕК, причем суд должен был состояться в Харькове. Как вы думаете кто поехал в Харьков или нанял адвоката чтобы вернуть 1-2 тыс.грн?
В нормальной стране Ахметов и Кличко за такую аферу пошли бы на нары, а в недогосударстве под названием Украина все в порядке.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3504
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:11

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Почему?
В водоканал и киевтеплоэнерго подаю из месяца в месяц одни и те же показания горячей воды и это проходит

Странно: какая-то ошибка, похоже -- позвоните/разберитесь -- должны будут точно так же по нормам начать считать:
viewtopic.php?p=4658878#p4658878

Т.е. таки "пойдем длинным путем"? -- ваше право...


Зачем?
Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали?

Так любитель же преодолевать самостоятельно же созданные проблемы -- судя по упорному желанию передавать нули потребления газа...
_hunter
 
Повідомлень: 2288
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:27

  _hunter написав:
  shapo написав:Зачем?
Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали?

Так любитель же преодолевать самостоятельно же созданные проблемы -- судя по упорному желанию передавать нули потребления газа...


Т.е. если я не играю с ворами в их игры передавая в показаниях то что я не потреблял, то я создаю себе проблемы?
А может, проблема в таком недогосударстве и таких его защитничках как вы готовых оправдать любую его мерзость?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3504
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:40

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Зачем?
Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали?

Так любитель же преодолевать самостоятельно же созданные проблемы -- судя по упорному желанию передавать нули потребления газа...


Т.е. если я не играю с ворами в их игры передавая в показаниях то что я не потреблял, то я создаю себе проблемы?

Именно. Просто в терминологии ошибка: потребление -- оно больше нуля должно быть. И все "поставщики" давно повыпускали розъяснения: "если потребление не планируется -- рекомендуется отключиться от услуги. Во избежание."
И в следующем году скорее всего для таких "неопределившихся" введут "минимальную абонентку" -- из расчета пара кубов в месяц...
_hunter
 
Повідомлень: 2288
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:53

  shapo написав:Т.е. если я не играю с ворами в их игры передавая в показаниях то что я не потреблял, то я создаю себе проблемы?



  _hunter написав:Именно. Просто в терминологии ошибка: потребление -- оно больше нуля должно быть. И все "поставщики" давно повыпускали розъяснения: "если потребление не планируется -- рекомендуется отключиться от услуги. Во избежание."
И в следующем году скорее всего для таких "неопределившихся" введут "минимальную абонентку" -- из расчета пара кубов в месяц...


А если я потребляю 1-2 раза в год при ремонте бойлера 1-2 м3 в год, то я тоже обязан отключиться от услуги?
И откуда взят расчет в якобы минимальных 1-2 м3 в месяц?
Оттуда же откуда мне рисовали 10м3 холодной и 3,5 м3 горячей воды на человека при прописанных 3-х пока не поставил счетчики?
Я тогда хотел представить куда же я вылил бассейн в 30 м3 холодной и 10,5 м3 горячей воды.
Интересно, кто и что при этом "избегает"?
Как мое не потребление влияет на снабжение горячей водой остальных в моем стояке?
Для этого не только мои счетчики опломбируют,но и в моем старом (1982г) доме при вертикальном водо- и теплоснабжении обратку с горячей водой отрежут именно у меня посредине стояка?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3504
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:42

  shapo написав:
  shapo написав:Т.е. если я не играю с ворами в их игры передавая в показаниях то что я не потреблял, то я создаю себе проблемы?



  _hunter написав:Именно. Просто в терминологии ошибка: потребление -- оно больше нуля должно быть. И все "поставщики" давно повыпускали розъяснения: "если потребление не планируется -- рекомендуется отключиться от услуги. Во избежание."
И в следующем году скорее всего для таких "неопределившихся" введут "минимальную абонентку" -- из расчета пара кубов в месяц...


А если я потребляю 1-2 раза в год при ремонте бойлера 1-2 м3 в год, то я тоже обязан отключиться от услуги?
И откуда взят расчет в якобы минимальных 1-2 м3 в месяц?
Оттуда же откуда мне рисовали 10м3 холодной и 3,5 м3 горячей воды на человека при прописанных 3-х пока не поставил счетчики?
Я тогда хотел представить куда же я вылил бассейн в 30 м3 холодной и 10,5 м3 горячей воды.
Интересно, кто и что при этом "избегает"?
Как мое не потребление влияет на снабжение горячей водой остальных в моем стояке?
Для этого не только мои счетчики опломбируют,но и в моем старом (1982г) доме при вертикальном водо- и теплоснабжении обратку с горячей водой отрежут именно у меня посредине стояка?

Конечно никто никому ничего не "обязан": каждый сам решает что выгоднее.

Нормокубы -- они такие. Действительно проще поставить счетчики.
_hunter
 
Повідомлень: 2288
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:08

  _hunter написав:
  silver_arrow_ua написав:Чому всі обговорюють розмір плати і не обговорюють очевидну абсурдність самого її існування?
Як можна оплатити газ окремо від його доставки?
Як можна оплатити доставку окремо від газу?

Элементарно. Пример из реальной жизни: хочу я, сидя дома, получить бургер из ближайшей бургерной. Как мне это без доставки провернуть? -- никак: бургер -- отдельно, доставка Uber Eats -- отдельно.

З вашої відповіді стало хоча б зрозуміло звідки "ноги ростуть" :D
Виходить у нас у владі не тільки клоуни з Кварталу-95, а ще розвозчики піц :D

Але якщо серйозно
Уявіть, що замість замовленого Біг Мака з Макдональдса вам привозять беляш з привокзальної забігайловки.
Чиї послуги ви будете сплачувать - Макдональдса чи кур'єра?
silver_arrow_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 177
З нами з: 08.08.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:01

  silver_arrow_ua написав:
  _hunter написав:
  silver_arrow_ua написав:Чому всі обговорюють розмір плати і не обговорюють очевидну абсурдність самого її існування?
Як можна оплатити газ окремо від його доставки?
Як можна оплатити доставку окремо від газу?

Элементарно. Пример из реальной жизни: хочу я, сидя дома, получить бургер из ближайшей бургерной. Как мне это без доставки провернуть? -- никак: бургер -- отдельно, доставка Uber Eats -- отдельно.

З вашої відповіді стало хоча б зрозуміло звідки "ноги ростуть" :D
Виходить у нас у владі не тільки клоуни з Кварталу-95, а ще розвозчики піц :D

Але якщо серйозно
Уявіть, що замість замовленого Біг Мака з Макдональдса вам привозять беляш з привокзальної забігайловки.
Чиї послуги ви будете сплачувать - Макдональдса чи кур'єра?

Так в этом-то и смысл: курьеру абсолютно всеравно что/откуда везти -- что из привокзальной шаурмячной, что из МакДака напротив.
_hunter
 
Повідомлень: 2288
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:51

  _hunter написав:
  silver_arrow_ua написав:Уявіть, що замість замовленого Біг Мака з Макдональдса вам привозять беляш з привокзальної забігайловки.
Чиї послуги ви будете сплачувать - Макдональдса чи кур'єра?

Так в этом-то и смысл: курьеру абсолютно всеравно что/откуда везти -- что из привокзальной шаурмячной, что из МакДака напротив.

Це зрозуміло, що йому все одно - особисто ви чиї послуги будете сплачувать коли не отримаєте послугу/товар належної якості або не отримаєте взагалі?
silver_arrow_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 177
З нами з: 08.08.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:15

  shapo написав:А если я потребляю 1-2 раза в год при ремонте бойлера 1-2 м3 в год, то я тоже обязан отключиться от услуги?
И откуда взят расчет в якобы минимальных 1-2 м3 в месяц?
Оттуда же откуда мне рисовали 10м3 холодной и 3,5 м3 горячей воды на человека при прописанных 3-х пока не поставил счетчики?
Я тогда хотел представить куда же я вылил бассейн в 30 м3 холодной и 10,5 м3 горячей воды.
Интересно, кто и что при этом "избегает"?
Как мое не потребление влияет на снабжение горячей водой остальных в моем стояке?
Для этого не только мои счетчики опломбируют,но и в моем старом (1982г) доме при вертикальном водо- и теплоснабжении обратку с горячей водой отрежут именно у меня посредине стояка?



  _hunter написав:Конечно никто никому ничего не "обязан": каждый сам решает что выгоднее.
Нормокубы -- они такие. Действительно проще поставить счетчики.



Что значит "не обязан"?
Вечно голодное государство ищущее как залезть своему гражданину далекому от власти в карман точно не выполняет своих обязательств рассказывая устами таких ее апологетов как вы что оно никому ничего не обязано.
Еще недавно,пару лет назад счетчики были обязаны бесплатно устанавливать поставляющие услуги компании и эта услуга была заложена в тариф. И много счетчиков было поставлено и кому?
Мне такие неизвестны.
И тогда эти компании помалкивали о о проверке счетчиков. А когда это стало опять за счет потребителя тут же помчались гонцы с предписанием их срочно поменять или
переходить на какие-то "нормативные" кубы взятые с потолка.
Или оплата поставки газа в прошлом году за которую один раз взяли в тарифе, а сейчас выделил в отдельный счет. Вы так и не ответили когда вернут эти деньги.
Вообще читая таких как вы вспоминаю советское "У нас опять от имени народа вчера подорожала колбаса"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3504
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В IKEA пояснили, чому в Україні ціни на товари вище, ніж... 1, 2
R2 » Вів 26 тра, 2020 12:22
14 896
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 14:27
sequence
Киянам розповіли, кого не пустять в метро після...
R2 » Суб 23 тра, 2020 15:28
5 1150
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 тра, 2020 18:22
Rainbow
Скасування штрафних балів: юристи пояснили наслідки для...
R2 » Вів 19 тра, 2020 19:01
1 556
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 19:01
vladopal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16246)
29.05.2020 09:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.