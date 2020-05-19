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Киянам пояснили процедуру
встановлення тарифу на...

Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:15

  silver_arrow_ua написав:
  _hunter написав:
  silver_arrow_ua написав:Уявіть, що замість замовленого Біг Мака з Макдональдса вам привозять беляш з привокзальної забігайловки.
Чиї послуги ви будете сплачувать - Макдональдса чи кур'єра?

Так в этом-то и смысл: курьеру абсолютно всеравно что/откуда везти -- что из привокзальной шаурмячной, что из МакДака напротив.

Це зрозуміло, що йому все одно - особисто ви чиї послуги будете сплачувать коли не отримаєте послугу/товар належної якості або не отримаєте взагалі?

Зависит от причины:
-- если курьер пакет потерял -- доставка не оплачивается, бургер -- оплачивается
-- если курьер пакет привет, а там пусто -- наоборот
все элементарно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:20

  shapo написав:
  shapo написав:А если я потребляю 1-2 раза в год при ремонте бойлера 1-2 м3 в год, то я тоже обязан отключиться от услуги?
И откуда взят расчет в якобы минимальных 1-2 м3 в месяц?
Оттуда же откуда мне рисовали 10м3 холодной и 3,5 м3 горячей воды на человека при прописанных 3-х пока не поставил счетчики?
Я тогда хотел представить куда же я вылил бассейн в 30 м3 холодной и 10,5 м3 горячей воды.
Интересно, кто и что при этом "избегает"?
Как мое не потребление влияет на снабжение горячей водой остальных в моем стояке?
Для этого не только мои счетчики опломбируют,но и в моем старом (1982г) доме при вертикальном водо- и теплоснабжении обратку с горячей водой отрежут именно у меня посредине стояка?



  _hunter написав:Конечно никто никому ничего не "обязан": каждый сам решает что выгоднее.
Нормокубы -- они такие. Действительно проще поставить счетчики.



Что значит "не обязан"?
Вечно голодное государство ищущее как залезть своему гражданину далекому от власти в карман точно не выполняет своих обязательств рассказывая устами таких ее апологетов как вы что оно никому ничего не обязано.
Еще недавно,пару лет назад счетчики были обязаны бесплатно устанавливать поставляющие услуги компании и эта услуга была заложена в тариф. И много счетчиков было поставлено и кому?
Мне такие неизвестны.
И тогда эти компании помалкивали о о проверке счетчиков. А когда это стало опять за счет потребителя тут же помчались гонцы с предписанием их срочно поменять или
переходить на какие-то "нормативные" кубы взятые с потолка.
Или оплата поставки газа в прошлом году за которую один раз взяли в тарифе, а сейчас выделил в отдельный счет. Вы так и не ответили когда вернут эти деньги.
Вообще читая таких как вы вспоминаю советское "У нас опять от имени народа вчера подорожала колбаса"

Вы постоянно мешаете в постах газ/гор-воду/отопление... -- про какие счетчики речь идет? -- газовые -- поставили -- домовые, остальные -- никто никогда не обещал, вроде.
И о поверке все всегда знали -- просто до некоторого времени на ее непрохождение глаза закрывали.

Какие "эти"? -- за доставку в прошлом году? -- так она бралась за фактически поставленный газ -- что там возвращать?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:25

Re: Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

Що ви з shapo сперчаєтеся - це така єврейська натура ...
От він користується бойлером постійно - і думає , що це вигідніше централізованої гарячої по лічильнику . Але це далеко не так . В Києві ціна приблизно відповідає тільки літом - коли холодна вода достатньо тепла . Взимку - взагалі добряче дорожче - навіть по нічному тарифу ...
Напевно реально не поміряв-порахував насправді - а так - на око прикинув ...
Puente
 
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