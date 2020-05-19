Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:38

_hunter написав: Вы постоянно мешаете в постах газ/гор-воду/отопление... -- про какие счетчики речь идет? -- газовые -- поставили -- домовые, остальные -- никто никогда не обещал, вроде.

И о поверке все всегда знали -- просто до некоторого времени на ее непрохождение глаза закрывали.



Какие "эти"? -- за доставку в прошлом году? -- так она бралась за фактически поставленный газ -- что там возвращать? Вы постоянно мешаете в постах газ/гор-воду/отопление... -- про какие счетчики речь идет? -- газовые -- поставили -- домовые, остальные -- никто никогда не обещал, вроде.И о поверке все всегда знали -- просто до некоторого времени на ее непрохождение глаза закрывали.Какие "эти"? -- за доставку в прошлом году? -- так она бралась за фактически поставленный газ -- что там возвращать?

1) Газовый счетчик стоит у меня в селе в моем индивидуальном доме, а не в Киеве, его я поставил сам за свой счет как и всю газопроводную систему от улицы в дом.В прошлом году у меня уже взяли за доставку газа в селе, теперь берут второй раз, и это нормально?2) Счетчики на воду в Киеве в многоквартирном доме были заложены в тарифСуд установил, что в редакции закона «О метрологии и метрологической деятельности», которая действовала с 1.01.16, сказано, что периодическая поверка, обслуживание и ремонт счетчиков, которые являются собственностью физических лиц, осуществляются за счет субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению.Суд анализирует еще несколько законов и других законодательных актов и говорит о том, что до 24.10.2014 плата за поверку индивидуального счетчика была включена в тариф на обслуживание дома. А потому водоканал и раньше не мог требовать оплату за поверку с жильцов или заставлять их демонтировать счетчик и самостоятельно везти его на поверку.