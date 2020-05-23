Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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shapo написав:А если я потребляю 1-2 раза в год при ремонте бойлера 1-2 м3 в год, то я тоже обязан отключиться от услуги? И откуда взят расчет в якобы минимальных 1-2 м3 в месяц? Оттуда же откуда мне рисовали 10м3 холодной и 3,5 м3 горячей воды на человека при прописанных 3-х пока не поставил счетчики? Я тогда хотел представить куда же я вылил бассейн в 30 м3 холодной и 10,5 м3 горячей воды. Интересно, кто и что при этом "избегает"? Как мое не потребление влияет на снабжение горячей водой остальных в моем стояке? Для этого не только мои счетчики опломбируют,но и в моем старом (1982г) доме при вертикальном водо- и теплоснабжении обратку с горячей водой отрежут именно у меня посредине стояка?
_hunter написав:Конечно никто никому ничего не "обязан": каждый сам решает что выгоднее. Нормокубы -- они такие. Действительно проще поставить счетчики.
Что значит "не обязан"? Вечно голодное государство ищущее как залезть своему гражданину далекому от власти в карман точно не выполняет своих обязательств рассказывая устами таких ее апологетов как вы что оно никому ничего не обязано. Еще недавно,пару лет назад счетчики были обязаны бесплатно устанавливать поставляющие услуги компании и эта услуга была заложена в тариф. И много счетчиков было поставлено и кому? Мне такие неизвестны. И тогда эти компании помалкивали о о проверке счетчиков. А когда это стало опять за счет потребителя тут же помчались гонцы с предписанием их срочно поменять или переходить на какие-то "нормативные" кубы взятые с потолка. Или оплата поставки газа в прошлом году за которую один раз взяли в тарифе, а сейчас выделил в отдельный счет. Вы так и не ответили когда вернут эти деньги. Вообще читая таких как вы вспоминаю советское "У нас опять от имени народа вчера подорожала колбаса"
Вы постоянно мешаете в постах газ/гор-воду/отопление... -- про какие счетчики речь идет? -- газовые -- поставили -- домовые, остальные -- никто никогда не обещал, вроде. И о поверке все всегда знали -- просто до некоторого времени на ее непрохождение глаза закрывали.
Какие "эти"? -- за доставку в прошлом году? -- так она бралась за фактически поставленный газ -- что там возвращать?
Що ви з shapo сперчаєтеся - це така єврейська натура ... От він користується бойлером постійно - і думає , що це вигідніше централізованої гарячої по лічильнику . Але це далеко не так . В Києві ціна приблизно відповідає тільки літом - коли холодна вода достатньо тепла . Взимку - взагалі добряче дорожче - навіть по нічному тарифу ... Напевно реально не поміряв-порахував насправді - а так - на око прикинув ...
Puente написав:Що ви з shapo сперчаєтеся - це така єврейська натура ... От він користується бойлером постійно - і думає , що це вигідніше централізованої гарячої по лічильнику . Але це далеко не так . В Києві ціна приблизно відповідає тільки літом - коли холодна вода достатньо тепла . Взимку - взагалі добряче дорожче - навіть по нічному тарифу ... Напевно реально не поміряв-порахував насправді - а так - на око прикинув ...
Еще один будивельник нарисовался с украинской натурой. Я конструкции высотных зданий умею рассчитывать,а это чуть сложнее,чем 2 арифметических действия про которые ты тут строчишь,знаток киевских тарифов
_hunter написав:Вы постоянно мешаете в постах газ/гор-воду/отопление... -- про какие счетчики речь идет? -- газовые -- поставили -- домовые, остальные -- никто никогда не обещал, вроде. И о поверке все всегда знали -- просто до некоторого времени на ее непрохождение глаза закрывали.
Какие "эти"? -- за доставку в прошлом году? -- так она бралась за фактически поставленный газ -- что там возвращать?
1) Газовый счетчик стоит у меня в селе в моем индивидуальном доме, а не в Киеве, его я поставил сам за свой счет как и всю газопроводную систему от улицы в дом. В прошлом году у меня уже взяли за доставку газа в селе, теперь берут второй раз, и это нормально?
2) Счетчики на воду в Киеве в многоквартирном доме были заложены в тариф https://dengi.informator.ua/2018/11/21/ ... kraintsev/ Суд установил, что в редакции закона «О метрологии и метрологической деятельности», которая действовала с 1.01.16, сказано, что периодическая поверка, обслуживание и ремонт счетчиков, которые являются собственностью физических лиц, осуществляются за счет субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению. Суд анализирует еще несколько законов и других законодательных актов и говорит о том, что до 24.10.2014 плата за поверку индивидуального счетчика была включена в тариф на обслуживание дома. А потому водоканал и раньше не мог требовать оплату за поверку с жильцов или заставлять их демонтировать счетчик и самостоятельно везти его на поверку.
_hunter написав:Вы постоянно мешаете в постах газ/гор-воду/отопление... -- про какие счетчики речь идет? -- газовые -- поставили -- домовые, остальные -- никто никогда не обещал, вроде. И о поверке все всегда знали -- просто до некоторого времени на ее непрохождение глаза закрывали.
Какие "эти"? -- за доставку в прошлом году? -- так она бралась за фактически поставленный газ -- что там возвращать?
1) Газовый счетчик стоит у меня в селе в моем индивидуальном доме, а не в Киеве, его я поставил сам за свой счет как и всю газопроводную систему от улицы в дом. В прошлом году у меня уже взяли за доставку газа в селе, теперь берут второй раз, и это нормально?
2) Счетчики на воду в Киеве в многоквартирном доме были заложены в тариф https://dengi.informator.ua/2018/11/21/ ... kraintsev/ Суд установил, что в редакции закона «О метрологии и метрологической деятельности», которая действовала с 1.01.16, сказано, что периодическая поверка, обслуживание и ремонт счетчиков, которые являются собственностью физических лиц, осуществляются за счет субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению. Суд анализирует еще несколько законов и других законодательных актов и говорит о том, что до 24.10.2014 плата за поверку индивидуального счетчика была включена в тариф на обслуживание дома. А потому водоканал и раньше не мог требовать оплату за поверку с жильцов или заставлять их демонтировать счетчик и самостоятельно везти его на поверку.
Подавайте на компенсацию -- правда там сроки из года в год на год переносят...
Ну да -- в прошлом году взяли за прошлый газ, в этом году берут за этот. Вот до сих пор проблему понять не могу: "я вчера за такси платил -- а сегодня хочу ехать, так эти сволочи опять деньги требуют" -- так получается?
Это решение "немного" устарело -- с 19-го года новый закон действует...
_hunter написав:Ну да -- в прошлом году взяли за прошлый газ, в этом году берут за этот. Вот до сих пор проблему понять не могу: "я вчера за такси платил -- а сегодня хочу ехать, так эти сволочи опять деньги требуют" -- так получается?
нет не так. В этом году берут по показаниям прошлого, я вам приводил ссылку на сайт НЕРЕ где написано, что так делать не будут. Я вчера ехал на такси 10 км и заплатил 200грн, а сегодня я проехал 2 км, а с меня опять хотят взять 200грн хотя на счетчике 40грн и по тарифу 40грн и, естественно, я заплачу всего 40грн.
_hunter написав:Зависит от причины: -- если курьер пакет потерял -- доставка не оплачивается, бургер -- оплачивается -- если курьер пакет привет, а там пусто -- наоборот все элементарно.
Опять рабская психология. В обоих случаях я, как потребитель, абсолютно ничего не оплачиваю ни за бургер, ни курьера. В первом случае за бургер платит курьер, т.к. он потерял и он застраховал этот бургер от потери. Во втором случае, курьер украл бургер по дороге, а значит тоже он оплачивает его как потерю.