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Киянам пояснили процедуру
встановлення тарифу на...

Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:21

  ol_zy написав:
  _hunter написав:Зависит от причины:
-- если курьер пакет потерял -- доставка не оплачивается, бургер -- оплачивается
-- если курьер пакет привет, а там пусто -- наоборот
все элементарно.

Опять рабская психология.
В обоих случаях я, как потребитель, абсолютно ничего не оплачиваю ни за бургер, ни курьера.
В первом случае за бургер платит курьер, т.к. он потерял и он застраховал этот бургер от потери.
Во втором случае, курьер украл бургер по дороге, а значит тоже он оплачивает его как потерю.

Ось ми і повернулися до проблеми двох платіжок.
Нащо сплачувати дві, коли тобі все одно доведеться або сплачувати обох або не платити взагалі. Тобто ніколи не виникне ситуації коли потрібно буде оплатити лише одну платіжку
Далі питання контролю якості.
Приходить у будинок газ неналежної якості або електроенергія неналежних параметрів - до кого звертатись? До постачальника чи до виробника?

Далі якщо слідувати цій логиці то ДТЕК та Київгаз мають сплачувати мені зарплатню, так як я потенційно можу у них працювати, а оскільки вони мене ще не найняли - то нехай сплачують моє утримання
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:26

  _hunter написав:
  ol_zy написав:
  _hunter написав:Зависит от причины:
-- если курьер пакет потерял -- доставка не оплачивается, бургер -- оплачивается
-- если курьер пакет привет, а там пусто -- наоборот
все элементарно.

Опять рабская психология.
В обоих случаях я, как потребитель, абсолютно ничего не оплачиваю ни за бургер, ни курьера.
В первом случае за бургер платит курьер, т.к. он потерял и он застраховал этот бургер от потери.
Во втором случае, курьер украл бургер по дороге, а значит тоже он оплачивает его как потерю.

Точно украл? -- даже если пакет запечатан и номер заказа на пакете отпечатан?..

електроенергію та газ теж у пакет покладуть і номер співпаде з платіжкою?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:02

  silver_arrow_ua написав:
  ol_zy написав:
  _hunter написав:Зависит от причины:
-- если курьер пакет потерял -- доставка не оплачивается, бургер -- оплачивается
-- если курьер пакет привет, а там пусто -- наоборот
все элементарно.

Опять рабская психология.
В обоих случаях я, как потребитель, абсолютно ничего не оплачиваю ни за бургер, ни курьера.
В первом случае за бургер платит курьер, т.к. он потерял и он застраховал этот бургер от потери.
Во втором случае, курьер украл бургер по дороге, а значит тоже он оплачивает его как потерю.

Ось ми і повернулися до проблеми двох платіжок.
Нащо сплачувати дві, коли тобі все одно доведеться або сплачувати обох або не платити взагалі. Тобто ніколи не виникне ситуації коли потрібно буде оплатити лише одну платіжку
Далі питання контролю якості.
Приходить у будинок газ неналежної якості або електроенергія неналежних параметрів - до кого звертатись? До постачальника чи до виробника?

Далі якщо слідувати цій логиці то ДТЕК та Київгаз мають сплачувати мені зарплатню, так як я потенційно можу у них працювати, а оскільки вони мене ще не найняли - то нехай сплачують моє утримання

А кому именно платить? -- первым или вторым? -- или вообще третьим, а они пусть сами суммы раскидывают?
А если у того, кому деньги идут -- дыра в бюджете -- он как "соседу" деньги перечислять должен? -- по-братски или по-чесному?
А если я хочу за доставку на год вперед заплатить -- благо там сумма смешная? Или газа на всю зиму купить -- по соотвествующей программе?..
Что в итоге имеем? -- есть куча вопросов, которые нужно как-то решать, а оплатить вторую платежку сложнее ровно на один клик мышкой.

>>> до кого звертатись
Ни к кому: по вашему договору ни поставщик ни производитель не гарантирует ни наличие ни качество "продукта".

>>> так як я потенційно можу у них працювати
договор "потенциального працювання" есть? -- если нет -- ничего они не мають.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:04

  _hunter написав:
  shapo написав:
1) Газовый счетчик стоит у меня в селе в моем индивидуальном доме, а не в Киеве, его я поставил сам за свой счет как и всю газопроводную систему от улицы в дом.
В прошлом году у меня уже взяли за доставку газа в селе, теперь берут второй раз, и это нормально?

2) Счетчики на воду в Киеве в многоквартирном доме были заложены в тариф
https://dengi.informator.ua/2018/11/21/ ... kraintsev/
Суд установил, что в редакции закона «О метрологии и метрологической деятельности», которая действовала с 1.01.16, сказано, что периодическая поверка, обслуживание и ремонт счетчиков, которые являются собственностью физических лиц, осуществляются за счет субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению.
Суд анализирует еще несколько законов и других законодательных актов и говорит о том, что до 24.10.2014 плата за поверку индивидуального счетчика была включена в тариф на обслуживание дома. А потому водоканал и раньше не мог требовать оплату за поверку с жильцов или заставлять их демонтировать счетчик и самостоятельно везти его на поверку.

Подавайте на компенсацию -- правда там сроки из года в год на год переносят...

Ну да -- в прошлом году взяли за прошлый газ, в этом году берут за этот.
Вот до сих пор проблему понять не могу: "я вчера за такси платил -- а сегодня хочу ехать, так эти сволочи опять деньги требуют" -- так получается?

Это решение "немного" устарело -- с 19-го года новый закон действует...

1) За поставку газа в прошлом году я уже заплатил в прошлом, в этом опять плачу за доставку в прошлом году. Сказки которые вы тут рассказываете о уменьшении платы проверить невозможно как и любой тариф монополиста не говоря о том, что цена газа и так уменьшается с прошлого лета
2) То, что положение о установке монополистом счётчиков потребителям за свой счёт отменено я знаю и без вас. Вопрос был в другом. Сколько счётчиков было поставлено или проверено потребителям за период действия постановления? Ведь деньги были заложены в тариф и монополист получил их в полном объёме, а что он за них сделал?
3) Про суды совсем смешно. Я уже написал как Кличко с Ахметовым обокрали глупых пенсов переплативших ДТЕК за тепло, но вы промолчали
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:15

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:
1) Газовый счетчик стоит у меня в селе в моем индивидуальном доме, а не в Киеве, его я поставил сам за свой счет как и всю газопроводную систему от улицы в дом.
В прошлом году у меня уже взяли за доставку газа в селе, теперь берут второй раз, и это нормально?

2) Счетчики на воду в Киеве в многоквартирном доме были заложены в тариф
https://dengi.informator.ua/2018/11/21/ ... kraintsev/
Суд установил, что в редакции закона «О метрологии и метрологической деятельности», которая действовала с 1.01.16, сказано, что периодическая поверка, обслуживание и ремонт счетчиков, которые являются собственностью физических лиц, осуществляются за счет субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению.
Суд анализирует еще несколько законов и других законодательных актов и говорит о том, что до 24.10.2014 плата за поверку индивидуального счетчика была включена в тариф на обслуживание дома. А потому водоканал и раньше не мог требовать оплату за поверку с жильцов или заставлять их демонтировать счетчик и самостоятельно везти его на поверку.

Подавайте на компенсацию -- правда там сроки из года в год на год переносят...

Ну да -- в прошлом году взяли за прошлый газ, в этом году берут за этот.
Вот до сих пор проблему понять не могу: "я вчера за такси платил -- а сегодня хочу ехать, так эти сволочи опять деньги требуют" -- так получается?

Это решение "немного" устарело -- с 19-го года новый закон действует...

1) За поставку газа в прошлом году я уже заплатил в прошлом, в этом опять плачу за доставку в прошлом году. Сказки которые вы тут рассказываете о уменьшении платы проверить невозможно как и любой тариф монополиста не говоря о том, что цена газа и так уменьшается с прошлого лета
2) То, что положение о установке монополистом счётчиков потребителям за свой счёт отменено я знаю и без вас. Вопрос был в другом. Сколько счётчиков было поставлено или проверено потребителям за период действия постановления? Ведь деньги были заложены в тариф и монополист получил их в полном объёме, а что он за них сделал?
3) Про суды совсем смешно. Я уже написал как Кличко с Ахметовым обокрали глупых пенсов переплативших ДТЕК за тепло, но вы промолчали

1. Да сколько можно уже? -- в этом -- за доставку _в этом_. И абсолютно не важно, что в формулу расчета стоимости "случайно" попали цифры потребления прошлого года -- там могла быть средняя температура Сахары -- это вообще ничего не меняет.
И если уж так типает от передачи денег мономолисту -- что мешает отключиться?
2. Отвечу с конца: поставил домовые (в многоквартиные дома) приборы учета. Что с отдельно стоящими -- понятия не имею: не интересовался.
3. А там вопрос какой-то был? -- не заметил.
Вопрос "а зачем они переплачивали?" -- я даже задавать боюсь: по предыдущей риторике чувствую -- там такие "пэрлы" будут...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:38

  _hunter написав:
  shapo написав:1) За поставку газа в прошлом году я уже заплатил в прошлом, в этом опять плачу за доставку в прошлом году. Сказки которые вы тут рассказываете о уменьшении платы проверить невозможно как и любой тариф монополиста не говоря о том, что цена газа и так уменьшается с прошлого лета
2) То, что положение о установке монополистом счётчиков потребителям за свой счёт отменено я знаю и без вас. Вопрос был в другом. Сколько счётчиков было поставлено или проверено потребителям за период действия постановления? Ведь деньги были заложены в тариф и монополист получил их в полном объёме, а что он за них сделал?
3) Про суды совсем смешно. Я уже написал как Кличко с Ахметовым обокрали глупых пенсов переплативших ДТЕК за тепло, но вы промолчали

1. Да сколько можно уже? -- в этом -- за доставку _в этом_. И абсолютно не важно, что в формулу расчета стоимости "случайно" попали цифры потребления прошлого года -- там могла быть средняя температура Сахары -- это вообще ничего не меняет.
И если уж так типает от передачи денег мономолисту -- что мешает отключиться?
2. Отвечу с конца: поставил домовые (в многоквартиные дома) приборы учета. Что с отдельно стоящими -- понятия не имею: не интересовался.
3. А там вопрос какой-то был? -- не заметил.
Вопрос "а зачем они переплачивали?" -- я даже задавать боюсь: по предыдущей риторике чувствую -- там такие "пэрлы" будут...

1) Вот с этого и нужно было начинать. Тарифы взяты с температуры в Сахаре, т. е. как обычно с потолка
2) При чем тут общедомовой счётчик? Тарифы закладывались на квартирные и деньги благополучно положили в карман ничего не сделав
3) О том зачем переплачивали спросите себя. Вы ведь только что рассказывали что при нынешней "прекрасной системе" можете купить газа на год вперёд. Пенсы купили себя тепла вперёд и их обокрали те за которых вы тут распинаетесь
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:52

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:1) За поставку газа в прошлом году я уже заплатил в прошлом, в этом опять плачу за доставку в прошлом году. Сказки которые вы тут рассказываете о уменьшении платы проверить невозможно как и любой тариф монополиста не говоря о том, что цена газа и так уменьшается с прошлого лета
2) То, что положение о установке монополистом счётчиков потребителям за свой счёт отменено я знаю и без вас. Вопрос был в другом. Сколько счётчиков было поставлено или проверено потребителям за период действия постановления? Ведь деньги были заложены в тариф и монополист получил их в полном объёме, а что он за них сделал?
3) Про суды совсем смешно. Я уже написал как Кличко с Ахметовым обокрали глупых пенсов переплативших ДТЕК за тепло, но вы промолчали

1. Да сколько можно уже? -- в этом -- за доставку _в этом_. И абсолютно не важно, что в формулу расчета стоимости "случайно" попали цифры потребления прошлого года -- там могла быть средняя температура Сахары -- это вообще ничего не меняет.
И если уж так типает от передачи денег мономолисту -- что мешает отключиться?
2. Отвечу с конца: поставил домовые (в многоквартиные дома) приборы учета. Что с отдельно стоящими -- понятия не имею: не интересовался.
3. А там вопрос какой-то был? -- не заметил.
Вопрос "а зачем они переплачивали?" -- я даже задавать боюсь: по предыдущей риторике чувствую -- там такие "пэрлы" будут...

1) Вот с этого и нужно было начинать. Тарифы взяты с температуры в Сахаре, т. е. как обычно с потолка
2) При чем тут общедомовой счётчик? Тарифы закладывались на квартирные и деньги благополучно положили в карман ничего не сделав
3) О том зачем переплачивали спросите себя. Вы ведь только что рассказывали что при нынешней "прекрасной системе" можете купить газа на год вперёд. Пенсы купили себя тепла вперёд и их обокрали те за которых вы тут распинаетесь

1. И это я уже раз с 10, наверное, писал: нет никакого "с потолка" -- фиксированные затраты на транспортировку поделили на всех. Но (для заигрывания с "малоимущими") делить решили не "по головам", а по "потреблению". Причем в первом случае бурлений было бы не меньше.
2. Точно на квартирные? -- есть документальное подтверждение?
3. Рассказывал: была такая спец-программа от Нефтегаза. Но никаких "тепло про запас" анонсировано не было. Поэтому вопрос остается открытым.
При этом даже сам смысл переплаты неясен: в отличии от покупки именно кубов газа -- в случае с отоплением гривны остаются гривнами -- и в случае, например, кратного роста тарифов эта "переплата" точно так же кратно обесценится...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:00

  Puente написав:Що ви з shapo сперчаєтеся - це така єврейська натура ...
От він користується бойлером постійно - і думає , що це вигідніше централізованої гарячої по лічильнику . Але це далеко не так . В Києві ціна приблизно відповідає тільки літом - коли холодна вода достатньо тепла . Взимку - взагалі добряче дорожче - навіть по нічному тарифу ...
Напевно реально не поміряв-порахував насправді - а так - на око прикинув ...

Неправда, горячая вода из бойлера, да еще и при зонном счетчике, почти вдвое дешевле, и чище в среднегодовом исчислении. Теоретики блин.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:12

  _hunter написав:
  shapo написав:1) Вот с этого и нужно было начинать. Тарифы взяты с температуры в Сахаре, т. е. как обычно с потолка
2) При чем тут общедомовой счётчик? Тарифы закладывались на квартирные и деньги благополучно положили в карман ничего не сделав
3) О том зачем переплачивали спросите себя. Вы ведь только что рассказывали что при нынешней "прекрасной системе" можете купить газа на год вперёд. Пенсы купили себя тепла вперёд и их обокрали те за которых вы тут распинаетесь

1. И это я уже раз с 10, наверное, писал: нет никакого "с потолка" -- фиксированные затраты на транспортировку поделили на всех. Но (для заигрывания с "малоимущими") делить решили не "по головам", а по "потреблению". Причем в первом случае бурлений было бы не меньше.
2. Точно на квартирные? -- есть документальное подтверждение?
3. Рассказывал: была такая спец-программа от Нефтегаза. Но никаких "тепло про запас" анонсировано не было. Поэтому вопрос остается открытым.
При этом даже сам смысл переплаты неясен: в отличии от покупки именно кубов газа -- в случае с отоплением гривны остаются гривнами -- и в случае, например, кратного роста тарифов эта "переплата" точно так же кратно обесценится...

1) Сейчас слезу пущу после такой "заботы" о неимущих. При СССР это уже было "У нас опять от имени народа опять подорожала колбаса"
2) Я же привёл Судебное решение Днепропетровского суда по иску семьи из квартиры многоквартирного дома. Что ещё нужно?
3) Смысл не меняется даже если тариф увеличится и тепла в будущем можно купить меньше - дисциплированные пенсы за которых вы тут льете крокодиловы слезы таким образом решили уменьшить платежи в отопительный сезон
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:53

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:1) Вот с этого и нужно было начинать. Тарифы взяты с температуры в Сахаре, т. е. как обычно с потолка
2) При чем тут общедомовой счётчик? Тарифы закладывались на квартирные и деньги благополучно положили в карман ничего не сделав
3) О том зачем переплачивали спросите себя. Вы ведь только что рассказывали что при нынешней "прекрасной системе" можете купить газа на год вперёд. Пенсы купили себя тепла вперёд и их обокрали те за которых вы тут распинаетесь

1. И это я уже раз с 10, наверное, писал: нет никакого "с потолка" -- фиксированные затраты на транспортировку поделили на всех. Но (для заигрывания с "малоимущими") делить решили не "по головам", а по "потреблению". Причем в первом случае бурлений было бы не меньше.
2. Точно на квартирные? -- есть документальное подтверждение?
3. Рассказывал: была такая спец-программа от Нефтегаза. Но никаких "тепло про запас" анонсировано не было. Поэтому вопрос остается открытым.
При этом даже сам смысл переплаты неясен: в отличии от покупки именно кубов газа -- в случае с отоплением гривны остаются гривнами -- и в случае, например, кратного роста тарифов эта "переплата" точно так же кратно обесценится...

1) Сейчас слезу пущу после такой "заботы" о неимущих. При СССР это уже было "У нас опять от имени народа опять подорожала колбаса"
2) Я же привёл Судебное решение Днепропетровского суда по иску семьи из квартиры многоквартирного дома. Что ещё нужно?
3) Смысл не меняется даже если тариф увеличится и тепла в будущем можно купить меньше - дисциплированные пенсы за которых вы тут льете крокодиловы слезы таким образом решили уменьшить платежи в отопительный сезон

1. не стоит -- вряд ли актерскую игру кто-то оценит.
2. вот это вот нужно: "Тарифы закладывались на квартирные". Как к этому относится "Счетчики на воду" -- я пока придумать не могу.
3. а сжигать они эти деньги не пробовали? -- тоже тепло получить можно. Для уменьшения платежей давно депозиты придумали. И при чем тут дисциплинированность? -- для нее достаточно счета вовремя оплачивать.
_hunter
 
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