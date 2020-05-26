Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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shapo написав:1) Сейчас слезу пущу после такой "заботы" о неимущих. При СССР это уже было "У нас опять от имени народа опять подорожала колбаса" 2) Я же привёл Судебное решение Днепропетровского суда по иску семьи из квартиры многоквартирного дома. Что ещё нужно? 3) Смысл не меняется даже если тариф увеличится и тепла в будущем можно купить меньше - дисциплированные пенсы за которых вы тут льете крокодиловы слезы таким образом решили уменьшить платежи в отопительный сезон
1. не стоит -- вряд ли актерскую игру кто-то оценит. 2. вот это вот нужно: "Тарифы закладывались на квартирные". Как к этому относится "Счетчики на воду" -- я пока придумать не могу. 3. а сжигать они эти деньги не пробовали? -- тоже тепло получить можно. Для уменьшения платежей давно депозиты придумали. И при чем тут дисциплинированность? -- для нее достаточно счета вовремя оплачивать.
1) Действительно, после такой игры "слуги двух господ" как вы мне аплодисментов не сорвать 2) Самому уже не смешно крутиться как уж на сковородке обьявляя то обязанность исполнителя по поставке услуги ограничиться внутридомовыми, а не квартирными счётчиками, то изображать непонимание как невыполнение обязательств поставщика заложенных в тарифе относится к нынешнему обсуждению очередного "изобретения" власти по разделению платежей на доставку товара и сам товар? 3) Вы бы ещё биткоин предложили пенсам стоящим в карантин в кассы для оплаты коммунальных прикупить или на форексе сыграть. Если вы не поняли или, скорее всего, в очередной раз прикидываетесь почему пенсионеры платили за тепло наперёд, то поясняю в последний раз и на этом обсуждение заканчиваю т. к. у вас тут явно задача обелить воров от власти. Пенсы как бывшие совки верят государству,боятся его страшилок о выселении и готовы голодать, но рассчитаться с ним из своих нищенских доходов в отличие от удачливых предпринимателей нашего времени с лозунгом "долги отдают только трусы"
_hunter написав:Зависит от причины: -- если курьер пакет потерял -- доставка не оплачивается, бургер -- оплачивается -- если курьер пакет привет, а там пусто -- наоборот все элементарно.
Опять рабская психология. В обоих случаях я, как потребитель, абсолютно ничего не оплачиваю ни за бургер, ни курьера. В первом случае за бургер платит курьер, т.к. он потерял и он застраховал этот бургер от потери. Во втором случае, курьер украл бургер по дороге, а значит тоже он оплачивает его как потерю.
Точно украл? -- даже если пакет запечатан и номер заказа на пакете отпечатан?..
естественно, пакет заменить и даже вскрыть и потом закрыть можно элементарно, а номер заказа можно отпечатать хоть десять раз подряд. А вы думаете как крадут у перевозчиков содержимое пакетов? И это происходит довольно часто для того и страховку придумали.
_hunter написав:1. Да сколько можно уже? -- в этом -- за доставку _в этом_. И абсолютно не важно, что в формулу расчета стоимости "случайно" попали цифры потребления прошлого года -- там могла быть средняя температура Сахары -- это вообще ничего не меняет.
Это бред - именно ключевое и самое важное, чтобы было за фактически поставленный газ по счетчику, а свою температуру засуньте себе куда хотите. Потребитель имеет полное право не платить за не оказанную фактически услугу и это прописано в законе о ЖКХ. А также обл газ обязан пересчитывать платеж, если не полностью оказал услугу и оплатить штраф: 2. Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок вартості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу неустойку (штраф, пеню) у порядку та розмірі, визначених законодавством або договором.
ol_zy написав:Опять рабская психология. В обоих случаях я, как потребитель, абсолютно ничего не оплачиваю ни за бургер, ни курьера. В первом случае за бургер платит курьер, т.к. он потерял и он застраховал этот бургер от потери. Во втором случае, курьер украл бургер по дороге, а значит тоже он оплачивает его как потерю.
Точно украл? -- даже если пакет запечатан и номер заказа на пакете отпечатан?..
естественно, пакет заменить и даже вскрыть и потом закрыть можно элементарно, а номер заказа можно отпечатать хоть десять раз подряд. А вы думаете как крадут у перевозчиков содержимое пакетов? И это происходит довольно часто для того и страховку придумали.
Только инкасаторам бедным про это сказать забыли -- то-то они с невскрываемыми контейнерами носятся -- не знают что содержимое элементарно подменить можно...
_hunter написав:1. Да сколько можно уже? -- в этом -- за доставку _в этом_. И абсолютно не важно, что в формулу расчета стоимости "случайно" попали цифры потребления прошлого года -- там могла быть средняя температура Сахары -- это вообще ничего не меняет.
Это бред - именно ключевое и самое важное, чтобы было за фактически поставленный газ по счетчику, а свою температуру засуньте себе куда хотите. Потребитель имеет полное право не платить за не оказанную фактически услугу и это прописано в законе о ЖКХ. А также обл газ обязан пересчитывать платеж, если не полностью оказал услугу и оплатить штраф: 2. Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок вартості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу неустойку (штраф, пеню) у порядку та розмірі, визначених законодавством або договором.
1. Что ж так тугу идет-то? Повторяю уже не помню в который раз: за _поставку_ газа именно так оплата и происходит. А это _транспортировка_. Если и в этот раз не дойдет -- рекомендую перечитывать абзац до полного просветления. 2. Супер. А теперь пытаемся найти документально-определенную процедуру проверки этой самой "якості" или "обсяга".