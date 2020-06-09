Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

silver_arrow_ua написав:
платити треба (і завжди так було) постачальникам, а у кого вони будуть закуповувати і як з ними розраховуватись - то вже їхня проблема. Це очевидна схема і вона завжди працювала з часів СРСР допоки розвозчики піци не потрапили у парламент.
Це взагалі не зрозуміло про що ви пишете
Та хоч за сторіччя. Може і за мене тоді заплатите благо "там сумма смєшная"?
Як ви можете купити газ на всю зиму коли вам його зберігати нема де?
Тобто це як?
За що тоді взимаються кошти якщо взамін нічого не гарантується?
А у них є договір, де я зобов'язуюсь утримувати їхні роздуті штати та обладнання, що залишилось з часів СРСР при неспоживанні їхніх послуг/не купівлі їхнього товару?
Що це за хвора маячня комунальників?
>>> і завжди так було
було -- тэпэр будэ по иншому.
>>> Це взагалі не зрозуміло про що ви пишете
рекомендую сначала прочитать.
>>> Та хоч за сторіччя. Може і за мене тоді заплатите благо "там сумма смєшная"?
Гы, яка смэшна шуткивка...
>>> Як ви можете купити газ на всю зиму коли вам його зберігати нема де?
А вот так. Оплата -- сейчас, поставка -- потом. Форварды/фьючерсы в школе, я смотрю, еще не проходили?..
>>> Тобто це як? За що тоді взимаються кошти якщо взамін нічого не гарантується?
Опять же: а вот так -- комуналка -- очень непростая штука.
>>> А у них є договір, де я зобов'язуюсь утримувати їхні ...
Есть конечно: по этому договору всю комуналку и поставляют.