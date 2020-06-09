Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

Додано: Нед 21 чер, 2020 20:00

_hunter написав: 1. Отлично. А в Киеве -- дядька.

Вижу так и не дошло... Вывоз мусора, например -- он по какому счетчику оплачивается? А радиоточка? -- сюрприр-сюрприз, но есть комунальные услуги при расчете стоимости коих (о УЖАС!) реальное "потребление" -- никого не интересует.

2. Там, если что два слова было -- "якість" куда делась -- или кто-то так устал на первом предложении, что на прочтение второго сил не осталось?..

И про "обсяг": мы говорили, вроде, о "надання комунальної послуги не в повному обсязі" -- это как, вообще, возможно в случае с газом? -- хотел куб сжечь, а поставщик такой "а вот фиг тебе -- только пол куба дам"?

Или тот текст понять тоже не получилось? -- знакомые слова нашлись -- нужно копировать -- вдруг прокатит?.. 1. Отлично. А в Киеве -- дядька.Вижу так и не дошло... Вывоз мусора, например -- он по какому счетчику оплачивается? А радиоточка? -- сюрприр-сюрприз, но есть комунальные услуги при расчете стоимости коих (о УЖАС!) реальное "потребление" -- никого не интересует.2. Там, если что два слова было -- "якість" куда делась -- или кто-то так устал на первом предложении, что на прочтение второго сил не осталось?..И про "обсяг": мы говорили, вроде, о "надання комунальної послуги не в повному обсязі" -- это как, вообще, возможно в случае с газом? -- хотел куб сжечь, а поставщик такой "а вот фиг тебе -- только пол куба дам"?Или тот текст понять тоже не получилось? -- знакомые слова нашлись -- нужно копировать -- вдруг прокатит?..

Не надоело бред писать?1. На мусор есть норма и на него заключается договор. А вообще оплата за мусор исключительно идет за кол-во вывозов. Вот вывозят 3 раза в неделю 1 контейнер, вот за 3 * 4 = 12 вывозов и платят - это чтоб вы знали. Радиоточек уже давно нет и именно поэтому от них почти все отказались, ну может самые упоротые еще за это платят, но я таких не знаю.2. Мы говорим, что поставщик хочет денег, за поставку 100 кубов, но о ужас я потребил всего 4 куба, а значит поставщик не оказал услугу на поставку 100 кубов, которые в счете, а значит пошел он далеко и на долго.