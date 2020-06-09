Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

Додано: Нед 21 чер, 2020 23:07

Самое смешное у меня то, что предупреждение о задолженности за доставку газа приходит в личный кабинет на 2-3 дня раньше, чем почтальон приносит платёжку. Не Киев, но область.

11 числа платёжку выкладывают в интернете;

15 числа шлют предупреждение;

17-18 числа приносят платёжку.

А если у кого-то нет интернета?

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.