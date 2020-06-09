Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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_hunter написав:А кому именно платить? -- первым или вторым? -- или вообще третьим, а они пусть сами суммы раскидывают?
платити треба (і завжди так було) постачальникам, а у кого вони будуть закуповувати і як з ними розраховуватись - то вже їхня проблема. Це очевидна схема і вона завжди працювала з часів СРСР допоки розвозчики піци не потрапили у парламент.
_hunter написав:А если у того, кому деньги идут -- дыра в бюджете -- он как "соседу" деньги перечислять должен? -- по-братски или по-чесному?
Це взагалі не зрозуміло про що ви пишете
_hunter написав:А если я хочу за доставку на год вперед заплатить -- благо там сумма смешная?
Та хоч за сторіччя. Може і за мене тоді заплатите благо "там сумма смєшная"?
_hunter написав: Или газа на всю зиму купить -- по соотвествующей программе?..
Як ви можете купити газ на всю зиму коли вам його зберігати нема де?
_hunter написав:>>> до кого звертатись Ни к кому: по вашему договору ни поставщик ни производитель не гарантирует ни наличие ни качество "продукта".
Тобто це як? За що тоді взимаються кошти якщо взамін нічого не гарантується?
_hunter написав:>>> так як я потенційно можу у них працювати договор "потенциального працювання" есть? -- если нет -- ничего они не мають.
А у них є договір, де я зобов'язуюсь утримувати їхні роздуті штати та обладнання, що залишилось з часів СРСР при неспоживанні їхніх послуг/не купівлі їхнього товару? Що це за хвора маячня комунальників?
>>> і завжди так було було -- тэпэр будэ по иншому.
>>> Це взагалі не зрозуміло про що ви пишете рекомендую сначала прочитать.
>>> Та хоч за сторіччя. Може і за мене тоді заплатите благо "там сумма смєшная"? Гы, яка смэшна шуткивка...
>>> Як ви можете купити газ на всю зиму коли вам його зберігати нема де? А вот так. Оплата -- сейчас, поставка -- потом. Форварды/фьючерсы в школе, я смотрю, еще не проходили?..
>>> Тобто це як? За що тоді взимаються кошти якщо взамін нічого не гарантується? Опять же: а вот так -- комуналка -- очень непростая штука.
>>> А у них є договір, де я зобов'язуюсь утримувати їхні ... Есть конечно: по этому договору всю комуналку и поставляют.
_hunter написав:1. Отлично. А в Киеве -- дядька. Вижу так и не дошло... Вывоз мусора, например -- он по какому счетчику оплачивается? А радиоточка? -- сюрприр-сюрприз, но есть комунальные услуги при расчете стоимости коих (о УЖАС!) реальное "потребление" -- никого не интересует. 2. Там, если что два слова было -- "якість" куда делась -- или кто-то так устал на первом предложении, что на прочтение второго сил не осталось?.. И про "обсяг": мы говорили, вроде, о "надання комунальної послуги не в повному обсязі" -- это как, вообще, возможно в случае с газом? -- хотел куб сжечь, а поставщик такой "а вот фиг тебе -- только пол куба дам"? Или тот текст понять тоже не получилось? -- знакомые слова нашлись -- нужно копировать -- вдруг прокатит?..
Не надоело бред писать? 1. На мусор есть норма и на него заключается договор. А вообще оплата за мусор исключительно идет за кол-во вывозов. Вот вывозят 3 раза в неделю 1 контейнер, вот за 3 * 4 = 12 вывозов и платят - это чтоб вы знали. Радиоточек уже давно нет и именно поэтому от них почти все отказались, ну может самые упоротые еще за это платят, но я таких не знаю. 2. Мы говорим, что поставщик хочет денег, за поставку 100 кубов, но о ужас я потребил всего 4 куба, а значит поставщик не оказал услугу на поставку 100 кубов, которые в счете, а значит пошел он далеко и на долго.
Самое смешное у меня то, что предупреждение о задолженности за доставку газа приходит в личный кабинет на 2-3 дня раньше, чем почтальон приносит платёжку. Не Киев, но область. 11 числа платёжку выкладывают в интернете; 15 числа шлют предупреждение; 17-18 числа приносят платёжку. А если у кого-то нет интернета?
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
_hunter написав:1. Отлично. А в Киеве -- дядька. Вижу так и не дошло... Вывоз мусора, например -- он по какому счетчику оплачивается? А радиоточка? -- сюрприр-сюрприз, но есть комунальные услуги при расчете стоимости коих (о УЖАС!) реальное "потребление" -- никого не интересует. 2. Там, если что два слова было -- "якість" куда делась -- или кто-то так устал на первом предложении, что на прочтение второго сил не осталось?.. И про "обсяг": мы говорили, вроде, о "надання комунальної послуги не в повному обсязі" -- это как, вообще, возможно в случае с газом? -- хотел куб сжечь, а поставщик такой "а вот фиг тебе -- только пол куба дам"? Или тот текст понять тоже не получилось? -- знакомые слова нашлись -- нужно копировать -- вдруг прокатит?..
Не надоело бред писать? 1. На мусор есть норма и на него заключается договор. А вообще оплата за мусор исключительно идет за кол-во вывозов. Вот вывозят 3 раза в неделю 1 контейнер, вот за 3 * 4 = 12 вывозов и платят - это чтоб вы знали. Радиоточек уже давно нет и именно поэтому от них почти все отказались, ну может самые упоротые еще за это платят, но я таких не знаю. 2. Мы говорим, что поставщик хочет денег, за поставку 100 кубов, но о ужас я потребил всего 4 куба, а значит поставщик не оказал услугу на поставку 100 кубов, которые в счете, а значит пошел он далеко и на долго.
1. Так и на газ норма есть -- и договор на нее заключается. О! -- потихонечьку (за два месяца) начинает доходить: за транспортировку газа, сюрприз, оплата идет исключительно за мощность подключения. Есть-есть -- в Укртелекоме подтвердят. 2. Поздравляю. В очередной раз "открыта" тайна оплаты за телефон, напремер... А вот этот недобор -- он по вине поставщика произошел (труба, например, прорвана была) или потребителя? -- потому как во втором случае -- потребитель ССЗБ.
warlamp написав:Самое смешное у меня то, что предупреждение о задолженности за доставку газа приходит в личный кабинет на 2-3 дня раньше, чем почтальон приносит платёжку. Не Киев, но область. 11 числа платёжку выкладывают в интернете; 15 числа шлют предупреждение; 17-18 числа приносят платёжку. А если у кого-то нет интернета?
А что именно смешное? И в чем проблема с отсутствием интернета? -- там чуть ли не 3 месяца на покрытие задолженности, вроде, дают. Т.е. вообще никаких проблем с оплатой 19-го, например, числа нет...
_hunter написав:1. Отлично. А в Киеве -- дядька. Вижу так и не дошло... Вывоз мусора, например -- он по какому счетчику оплачивается? А радиоточка? -- сюрприр-сюрприз, но есть комунальные услуги при расчете стоимости коих (о УЖАС!) реальное "потребление" -- никого не интересует. 2. Там, если что два слова было -- "якість" куда делась -- или кто-то так устал на первом предложении, что на прочтение второго сил не осталось?.. И про "обсяг": мы говорили, вроде, о "надання комунальної послуги не в повному обсязі" -- это как, вообще, возможно в случае с газом? -- хотел куб сжечь, а поставщик такой "а вот фиг тебе -- только пол куба дам"? Или тот текст понять тоже не получилось? -- знакомые слова нашлись -- нужно копировать -- вдруг прокатит?..
Не надоело бред писать? 1. На мусор есть норма и на него заключается договор. А вообще оплата за мусор исключительно идет за кол-во вывозов. Вот вывозят 3 раза в неделю 1 контейнер, вот за 3 * 4 = 12 вывозов и платят - это чтоб вы знали. Радиоточек уже давно нет и именно поэтому от них почти все отказались, ну может самые упоротые еще за это платят, но я таких не знаю. 2. Мы говорим, что поставщик хочет денег, за поставку 100 кубов, но о ужас я потребил всего 4 куба, а значит поставщик не оказал услугу на поставку 100 кубов, которые в счете, а значит пошел он далеко и на долго.
1. Так и на газ норма есть -- и договор на нее заключается. О! -- потихонечьку (за два месяца) начинает доходить: за транспортировку газа, сюрприз, оплата идет исключительно за мощность подключения. Есть-есть -- в Укртелекоме подтвердят. 2. Поздравляю. В очередной раз "открыта" тайна оплаты за телефон, напремер... А вот этот недобор -- он по вине поставщика произошел (труба, например, прорвана была) или потребителя? -- потому как во втором случае -- потребитель ССЗБ.
бред, норма если нет счетчика, если счетчик есть, то исключительно по счетчику! Все больше можете не писать - отвечать на этот тупизм и банальный троллинг не буду.