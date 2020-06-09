Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

Додано: Суб 27 чер, 2020 07:01

ol_zy написав: по доставке газа вы оказывается совсем не в теме, говорить больше не о чем. по доставке газа вы оказывается совсем не в теме, говорить больше не о чем.

Тут нужно обсуждать а за что берутся, собственно, деньги когда потребителю пишется слово "доставка".Если за содержание труб которые я провел от магистрали в свой частный дом, то их я сам содержу.Если за содержание труб самой магистрали, то отключив меня с кого будут брать, с остальных увеличив сумму как сейчас берут за другие услуги в многоквартирном доме у тех кто поленился поставить счетчики?Или за поддержание давления в системе?Но тогда нужно привести калькуляцию затрат на эти работы, утвердить их в амку и тогда вводить такую плату каждому потребителю не с потолка взяв прошлогоднее потребление раскинутое на 12 месяцев