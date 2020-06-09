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Киянам пояснили процедуру
встановлення тарифу на...

Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 00:33

  _hunter написав:В очередной раз мимо: у УкрТелекома -- помесячная абонентка. И единственный способ ее не платить -- сюрприз -- писать заявление на отключение.
В смысле "и доставке нет никаких минимальных оплат или тарифов за трубу"? -- а что тут уже с пол года обсуждается? Или кто-то все это время думал что "доставка газа" и собственно "покупка" -- это одно и то же???

Укртелеком? а кто это? Уже давно все знакомые этот анахронизм отключили, только некоторые используют исключительно для адсл из-за отсутствия альтернативы, но и таких все меньше. Телефон - это водафон, например, вот с ним и сравнивайте.
по доставке газа вы оказывается совсем не в теме, говорить больше не о чем.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 01:28

Re: Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

Газ будут носить адресно, ведрами, поэтому тариф подорожает.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 07:01

  ol_zy написав:по доставке газа вы оказывается совсем не в теме, говорить больше не о чем.

Тут нужно обсуждать а за что берутся, собственно, деньги когда потребителю пишется слово "доставка".
Если за содержание труб которые я провел от магистрали в свой частный дом, то их я сам содержу.
Если за содержание труб самой магистрали, то отключив меня с кого будут брать, с остальных увеличив сумму как сейчас берут за другие услуги в многоквартирном доме у тех кто поленился поставить счетчики?
Или за поддержание давления в системе?
Но тогда нужно привести калькуляцию затрат на эти работы, утвердить их в амку и тогда вводить такую плату каждому потребителю не с потолка взяв прошлогоднее потребление раскинутое на 12 месяцев
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:04

  ol_zy написав:
  _hunter написав:В очередной раз мимо: у УкрТелекома -- помесячная абонентка. И единственный способ ее не платить -- сюрприз -- писать заявление на отключение.
В смысле "и доставке нет никаких минимальных оплат или тарифов за трубу"? -- а что тут уже с пол года обсуждается? Или кто-то все это время думал что "доставка газа" и собственно "покупка" -- это одно и то же???

Укртелеком? а кто это? Уже давно все знакомые этот анахронизм отключили, только некоторые используют исключительно для адсл из-за отсутствия альтернативы, но и таких все меньше. Телефон - это водафон, например, вот с ним и сравнивайте.
по доставке газа вы оказывается совсем не в теме, говорить больше не о чем.

Это именно "телефон" -- Ватафон -- это "мобильный" (он же ОПСОС).
Но даже если с ними сравнивать -- кто-то забыл о том, что сравнивать нужно "контракт с контрактом" -- а тут, сюрприз, все точно так же: плати каждый месяц независимо от потраченных минут.
Так что сразу видно -- насколько тут "кто-то" "в теме" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:07

  shapo написав:
  ol_zy написав:по доставке газа вы оказывается совсем не в теме, говорить больше не о чем.

Тут нужно обсуждать а за что берутся, собственно, деньги когда потребителю пишется слово "доставка".
Если за содержание труб которые я провел от магистрали в свой частный дом, то их я сам содержу.
Если за содержание труб самой магистрали, то отключив меня с кого будут брать, с остальных увеличив сумму как сейчас берут за другие услуги в многоквартирном доме у тех кто поленился поставить счетчики?
Или за поддержание давления в системе?
Но тогда нужно привести калькуляцию затрат на эти работы, утвердить их в амку и тогда вводить такую плату каждому потребителю не с потолка взяв прошлогоднее потребление раскинутое на 12 месяцев

Нечего тут обсуждать -- все уже пол года назад обсудили.
Точно-точно? -- это где такое написанно?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:23

  _hunter написав:
  shapo написав:
  ol_zy написав:по доставке газа вы оказывается совсем не в теме, говорить больше не о чем.

Тут нужно обсуждать а за что берутся, собственно, деньги когда потребителю пишется слово "доставка".
Если за содержание труб которые я провел от магистрали в свой частный дом, то их я сам содержу.
Если за содержание труб самой магистрали, то отключив меня с кого будут брать, с остальных увеличив сумму как сейчас берут за другие услуги в многоквартирном доме у тех кто поленился поставить счетчики?
Или за поддержание давления в системе?
Но тогда нужно привести калькуляцию затрат на эти работы, утвердить их в амку и тогда вводить такую плату каждому потребителю не с потолка взяв прошлогоднее потребление раскинутое на 12 месяцев

Нечего тут обсуждать -- все уже пол года назад обсудили.
Точно-точно? -- это где такое написанно?

Не будете так любезны дать ссылочку на это обсуждение, внештатный сотрудник одной из монополий
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:46

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Тут нужно обсуждать а за что берутся, собственно, деньги когда потребителю пишется слово "доставка".
Если за содержание труб которые я провел от магистрали в свой частный дом, то их я сам содержу.
Если за содержание труб самой магистрали, то отключив меня с кого будут брать, с остальных увеличив сумму как сейчас берут за другие услуги в многоквартирном доме у тех кто поленился поставить счетчики?
Или за поддержание давления в системе?
Но тогда нужно привести калькуляцию затрат на эти работы, утвердить их в амку и тогда вводить такую плату каждому потребителю не с потолка взяв прошлогоднее потребление раскинутое на 12 месяцев

Нечего тут обсуждать -- все уже пол года назад обсудили.
Точно-точно? -- это где такое написанно?

Не будете так любезны дать ссылочку на это обсуждение, внештатный сотрудник одной из монополий

Откровенно лень, если честно. Но могу оказать платные услуги по обучению пользованием поиском форума -- если с этим есть какие-то проблемы.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:50

  ol_zy написав:"Оплата за послугу розподілу залежить тільки від спожитого газу за минулий газовий рік і від тарифу, який встановлений для киян."
Что является нарушением кодекса ЖКГ, в котором указано, что запрещено брать оплату за не оказанные услуги. А показания за прошлый год не могут браться для расчетов (за прошлый год транспортировка уже была оплачена), газы должны брать текущие показания и начислять за фактически оказанные услуги.
Естественно что за этот год расход газа в разы у многих меньше стал. За 20-50 кубов они хотят брать как за 200-300... При этом, если квартиру продать, то никто переплату не вернет.

Друже, Ви розібрались, що-дє-як це все порушує, коли нарахування цього року йдуть по показникам того року чи по планових?

Може десь бачили комментарі юристів? Маю бажання подати до суду, хочу попити їм крові.
Навіть, якщо не виграю, хотілось би, щоб українці завалили суди позовами по цьому питанню!

Доколе ці п..дли будуть нашу кров пити???
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:54

  shapo написав:Т. е. сейчас в селе за потребленные в прошлом году 350м3 я плачу 44грн ежемесячно за доставку, а в следующем сколько буду платить если, судя по развитию событий, не потреблю ни 1куб.м - 0?

Ви вже розібрались, що якщо будети писати 0, вам нарахують планові показники і вжарять?

Маю думку, що якщо навіть писати по 1 кубу, то все рівно можуть вжаріть по плановим показникам.

Тому питання, чи ми якось можемо разом зробити макет подання до суду (судового позову) і всі бажаючи завалять суди цими позовами?
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