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В Україну вперше прибула американська нафта WTI
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 тра, 2020 17:01
Пропонуємо до обговорення:
В Україну прибув танкер UMLMA під прапором Катару, який доставив 76 430 тонн нафти WTI, що раніше не імпортувалася.
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