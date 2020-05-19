Експерти кажуть, що автобусне сполучення буде коштувати вдвічі більше, а залізничне - стільки ж
Дивися повний текст Транспорт незабаром запустять, але проїзд сильно подорожчає.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 08:02
Транспорт незабаром запустять, але проїзд сильно подорожчає
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Дивися повний текст Транспорт незабаром запустять, але проїзд сильно подорожчає.
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