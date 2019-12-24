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Які сфери бізнесу в Україні найприбутковіші для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 тра, 2020 11:33
Пропонуємо до обговорення:
Найбільш перспективною для подальшого зростання та залучення іноземних інвестицій є галузь виробництва харчових продуктів.
Дивися повний текст Які сфери бізнесу в Україні найприбутковіші для інвесторів (інфографіка)
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Додано: Нед 24 тра, 2020 11:33
IT сферы с уклоном работы на заграницу - самые прибыльные!
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KULANDALE
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Додано: Нед 24 тра, 2020 20:19
KULANDALE написав:
IT сферы с уклоном работы на заграницу - самые прибыльные!
так это не украинские сферы, человек же за границей работает
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Амвросий
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Додано: Пон 25 тра, 2020 09:08
KULANDALE написав:
IT сферы с уклоном работы на заграницу - самые прибыльные!
Особенно прибыльность проявится, если придут "маски шоу" и конфискуют до выяснения все оборудование
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ssnet
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Додано: Пон 25 тра, 2020 09:27
Самая прибыльная отрасль, это "пилить бюджет". Никаких инвестиций и сплошной профит.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 10:02
vitaliian написав:
..поэтому ценятся для аренды цеха закрытых заводов, где непонятно кто ты и что здесь делаешь. Программиста можно одеть в робу ..
спасибо, поржал.
Бедные владельцы бизнес-центров, класса "А" и "Б" и не знали, что так можно!
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Додано: Пон 25 тра, 2020 10:35
vitaliian написав: ssnet написав:
Особенно прибыльность проявится, если придут "маски шоу" и конфискуют до выяснения все оборудование
поэтому ценятся для аренды цеха закрытых заводов, где непонятно кто ты и что здесь делаешь. Программиста можно одеть в робу и выдать за слесаря, интересно что они будут конфисковывть если сервера в облаке с доступом со смартфона?
Скажите наркотикам НЕТ
Можно еще под мостами офисы открывать, а программистов под бомжей маскировать
Первый раз помылся - штраф, второй выгнали с работы
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