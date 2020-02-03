Аргентина опинилася у стані технічного дефолту, оскільки держава не виплатила кредиторам відсотки за держоблігаціями на 500 мільйонів доларів.
Дивися повний текст Аргентина удев'яте оголосила дефолт.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 09:55
Аргентина удев'яте оголосила дефолт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аргентина удев'яте оголосила дефолт.
Додано: Пон 25 тра, 2020 10:00
ну ниче, понабираем, как аргентина, тоже будем отдавать долги исключительно по настроению
Додано: Пон 25 тра, 2020 10:12
Для справки, в Аргентине, благодаря международным корпорациям, ВВП $22375 на душу населения, что в разы выше чем у нас. Когда понабирали долгов, из них уже очень сложно выбраться, но у них, в отличии от нас, положительная динамика.
Если мы хоть раз объявим дефолт, кредиты прекратятся и ситуация у нас будет явно не лучше.
Додано: Пон 25 тра, 2020 10:32
А зачем стране нужны кредиты, если они 1. разворовываются, 2. тратятся на войну, 3. тратятся на обслуживание долга и при этом население страны стремительно сокращается? Кто отдавать будет? Наш дефолт неизбежен, так может лучше сегодня, чем завтра? Может зарабатывать научимся и гибнуть перестанем.
Додано: Пон 25 тра, 2020 10:39
А до дефолтов жили жирно, хорошие зарплаты были, а потом понеслось, популисты за популистыми избирались, очень мне одну страну напоминает
Додано: Пон 25 тра, 2020 10:40
Вы тоже неизбежно умрете, може сейчас убьетесь о стену ? Одним нищебродом меньше будет.
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