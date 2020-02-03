RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Аргентина удев'яте
оголосила дефолт

Аргентина удев'яте оголосила дефолт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:55

Аргентина удев'яте оголосила дефолт

Пропонуємо до обговорення:
Аргентина опинилася у стані технічного дефолту, оскільки держава не виплатила кредиторам відсотки за держоблігаціями на 500 мільйонів доларів.

Дивися повний текст Аргентина удев'яте оголосила дефолт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88388
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:55

а так можно было?)
sal
 
Повідомлень: 3838
З нами з: 25.03.16
Подякував: 781 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:00

ну ниче, понабираем, как аргентина, тоже будем отдавать долги исключительно по настроению
sequence
 
Повідомлень: 3473
З нами з: 29.12.15
Подякував: 445 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:02

Можливо, варто перейменувати Аргентину у Дефолт?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2170
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:12

  0mage0 написав:Можливо, варто перейменувати Аргентину у Дефолт?

Для справки, в Аргентине, благодаря международным корпорациям, ВВП $22375 на душу населения, что в разы выше чем у нас. Когда понабирали долгов, из них уже очень сложно выбраться, но у них, в отличии от нас, положительная динамика.
Если мы хоть раз объявим дефолт, кредиты прекратятся и ситуация у нас будет явно не лучше.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1930
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:32

А зачем стране нужны кредиты, если они 1. разворовываются, 2. тратятся на войну, 3. тратятся на обслуживание долга и при этом население страны стремительно сокращается? Кто отдавать будет? Наш дефолт неизбежен, так может лучше сегодня, чем завтра? Может зарабатывать научимся и гибнуть перестанем.
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:39

А до дефолтов жили жирно, хорошие зарплаты были, а потом понеслось, популисты за популистыми избирались, очень мне одну страну напоминает
svm30055
Аватар користувача
 
Повідомлень: 172
З нами з: 11.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:40

  astatempo написав:А зачем стране нужны кредиты, если они 1. разворовываются, 2. тратятся на войну, 3. тратятся на обслуживание долга и при этом население страны стремительно сокращается? Кто отдавать будет? Наш дефолт неизбежен, так может лучше сегодня, чем завтра? Может зарабатывать научимся и гибнуть перестанем.

Вы тоже неизбежно умрете, може сейчас убьетесь о стену ? :mrgreen: Одним нищебродом меньше будет.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1930
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:50

  sal написав:а так можно было?)

Можна, тільки перед тим - раджу про наслідки почитати.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2085
З нами з: 21.02.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:51

  sequence написав:ну ниче, понабираем, как аргентина, тоже будем отдавать долги исключительно по настроению

Раджу читати під які відсотки такі дефолтники гроші беруть і скільки по настрою віддавати доводиться..
У порівнянні з країнами які дефолтів не допускають платять за свої борги вони набагато більше.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2085
З нами з: 21.02.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], sal, Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дефолт - це не вихід, борги все одно доведеться... 1, 2
R2 » Вів 14 кві, 2020 00:00
12 1059
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 кві, 2020 15:51
awant
У НБУ не бачать причин для розмов про дефолт
R2 » Чет 26 бер, 2020 22:30
1 272
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 12:10
daonet
Mitsubishi оголосила про серйозний обвал продажів
R2 » Пон 03 лют, 2020 09:42
3 337
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2020 11:19
vitaliygoodlife

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1478)
25.05.2020 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.