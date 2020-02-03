Аргентина удев'яте оголосила дефолт

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Вкладчик1234 написав:Таджикистан недавно отдал значительную часть своей территории Китаю за долги
А Аргентина не може продати частину території ? Чи нікому то не треба ? Ну і взагалі - якось це якийсь антиприклад . То входить в 20 найкращих країн , чрез 10 років - повний капут , потім знову якийсь підйом - і так регулярно . Сільське господарство - невдячна галузь ... Нам на це треба дуже уважно дивитися ...
Греция вроде продавала острова, для оплаты долгов.
Другие примеры не искал (наверняка они есть), это то, что попадалось на глаза
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин