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Аргентина удев'яте
оголосила дефолт

Аргентина удев'яте оголосила дефолт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:48

  Puente написав:
  Вкладчик1234 написав:Таджикистан недавно отдал значительную часть своей территории Китаю за долги ;)


А Аргентина не може продати частину території ? Чи нікому то не треба ?
Ну і взагалі - якось це якийсь антиприклад . То входить в 20 найкращих країн , чрез 10 років - повний капут , потім знову якийсь підйом - і так регулярно .
Сільське господарство - невдячна галузь ... Нам на це треба дуже уважно дивитися ...

Греция вроде продавала острова, для оплаты долгов.

Другие примеры не искал (наверняка они есть), это то, что попадалось на глаза
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:33

Re: Аргентина удев'яте оголосила дефолт

Подивився - скільки ж у них боргів ... Так нам до них ще позичати і позичати - грубо в 6 разів більше у них ... І ВВП у них в 6 разів більше на душу . То вони в 6 разів живуть краще , чи в 6 разів гірше - а чи так само ? Не можу визначитися з цими числами ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:37

  Puente написав:Подивився - скільки ж у них боргів ... Так нам до них ще позичати і позичати - грубо в 6 разів більше у них ... І ВВП у них в 6 разів більше на душу . То вони в 6 разів живуть краще , чи в 6 разів гірше - а чи так само ? Не можу визначитися з цими числами ...

Невозможно ВВП платить долг, долги платятся с доходов. Еще куда ни шло считать среднедушевой долг
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:43

  sequence написав:
  Puente написав:Подивився - скільки ж у них боргів ... Так нам до них ще позичати і позичати - грубо в 6 разів більше у них ... І ВВП у них в 6 разів більше на душу . То вони в 6 разів живуть краще , чи в 6 разів гірше - а чи так само ? Не можу визначитися з цими числами ...

Невозможно ВВП платить долг, долги платятся с доходов. Еще куда ни шло считать среднедушевой долг


Та при чому це ... Я ж про "розміри" економіки фактично ... Пропорції ... Куди вони зароблені гроші поділи ( в 6 разів більше , ніж у нас ) - віддали за борги судячи з усього ... Тому і питання - то хто багатше живе ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:05

Мин.зарплата в Аргентине - 247$ (6600 грн), в Украине - 175$
Средняя зарплата в Аргентине - 856$ (23112 грн), в Украине - 423$
И эта страна после 9-ти дефолтов живет лучше чем Украина, еще и сама решает когда ей платить проценты и сколько.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:42

  alex7gk написав:Мин.зарплата в Аргентине - 247$ (6600 грн), в Украине - 175$
Средняя зарплата в Аргентине - 856$ (23112 грн), в Украине - 423$
И эта страна после 9-ти дефолтов живет лучше чем Украина, еще и сама решает когда ей платить проценты и сколько.

Причем тут средняя зарплата ? Это же не совок, где все государственное. Те кто норм зарабатывает, работает на международные корпорации. Работниу свою ЗП получил, налоги заплатил и досвидос. Корпорации тоже самое. Там уже налоги среди госслужащих, нахлебников и кредиторов путь государство делит как хочет.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:53

При том, что под дефолт частной компании ДТЭК государство останавливает свои энергоблоки АЭС и поднимает тарифы для других частных компаний. Я ж тебе уже предложил решение.
astatempo
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