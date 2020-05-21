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В IKEA пояснили, чому в Україні
ціни на товари вище, ніж...

В IKEA пояснили, чому в Україні ціни на товари вище, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:22

В IKEA пояснили, чому в Україні ціни на товари вище, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Кінцеві ціни на товари, запропоновані на момент запуску онлайн-магазину IKEA в Україні, обумовлені наступними факторами: обсягами, імпортними митами, коливаннями валюти, транспортними витратами, поточними ринковими умовами та іншим.

Дивися повний текст В IKEA пояснили, чому в Україні ціни на товари вище, ніж в інших країнах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:22

Кому потрібна ця розрекламована дорога IKEA ! Чим більш мафіозна країна, ти вищі ціни.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:13

Ждем скоро на всех экранах страны. Блокбастер - Закрытие IKEA -
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:50

Мы не нищеброды, что бы покупать дёшево.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:48

Re: В IKEA пояснили, чому в Україні ціни на товари вище, ніж

когда лампочки начнут продавать ??? своего бренда ? у них класные лампочки а на сайте их не вижу :(
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:56

надо распределительный центр открывать в Украине, а не тащить с Румынии, как эти умники
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:04

  yama написав:когда лампочки начнут продавать ??? своего бренда ? у них класные лампочки а на сайте их не вижу :(

Колега, а що вам важко до Пшемишля "згоняти" за лампочками, йогобелою і іншим гарним польським скарбом?
change_pm
 
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