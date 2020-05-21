В IKEA пояснили, чому в Україні ціни на товари вище, ніж...

Украина - богатая страна.
Поэтому и цена = Европа+50%маржа+20%НДС минимум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 23:49
Украина - богатая страна.
Поэтому и цена = Европа+50%маржа+20%НДС минимум
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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