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У «Слузі Народу» розповіли,
як можна боротися з...

У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:52

У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...

Пропонуємо до обговорення:
Податки на зарплату і впровадження «другої пенсії». За допомогою цього можна вирішити проблему браку фінансування в Пенсійному фонді України.

Дивися повний текст У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з дефіцитом Пенсійного фонду.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:52

В дополнение к ЕСВ добавят ЕСВ-2? Или просто ЕСВ в два раза увеличат?

Самый простой способ просто все налоги каждый месяц в два раза увеличивать :lol:
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 26 тра, 2020 14:56, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:54

Что-то бред какой-то написан... При чем тут задолженнность спящих ФЛП к размеру ЕСВ и размеру пенсии?
BlackFedor
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:57

  BlackFedor написав:Что-то бред какой-то написан... При чем тут задолженнность спящих ФЛП к размеру ЕСВ и размеру пенсии?


ну нужно же чем-то оправдать резкое увеличение размера налогов :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:29

  BlackFedor написав:Что-то бред какой-то написан... При чем тут задолженнность спящих ФЛП к размеру ЕСВ и размеру пенсии?

Потому как нагрузку делят "на всех". Но часть этих "всех" платить никогда не будет. Значит число "всех" уменьшается. Откуда следует рост налогового бремени.
_hunter
 
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