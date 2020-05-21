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Російська компанія судиться
з Roshen через етикетку...

Російська компанія судиться з Roshen через етикетку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:23

Російська компанія судиться з Roshen через етикетку...

Пропонуємо до обговорення:
Російська компанія «Рот Фронт» судиться з українською кондитерською корпорацією Roshen через етикетки цукерок «Ромашка», випливає з матеріалів суду, пише Коммерсант.

Дивися повний текст Російська компанія судиться з Roshen через етикетку цукерки «Ромашка» - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:23

Що таке "Європейське бюро з інтелектуальної власності"?
Це
Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу
чи
Європейське бюро торговельних марок
?
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:27

Це взагалі Світоч мав би судитися за цю марку. Що таке той Рот Фронт, його і близько не було, коли та марка створювалась.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:00

может стоило бы сравнить самую дорогую в мире цену по зелёному тарифу, которую госпредприятие Украины платит частным компаниям известных людей?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:28

  svyatoslav_hromyak написав:Це взагалі Світоч мав би судитися за цю марку. Що таке той Рот Фронт, його і близько не було, коли та марка створювалась.


Ну-ну, Рот Фронт одна из старейших кондитерских фабрик на территории бывшего совка - 1931г, создана на базе кондитерского прозводста основанного еще в начале XIX века, когда там Свиточ создали :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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