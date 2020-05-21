|
|
|
Російська компанія судиться з Roshen через етикетку...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:23
Пропонуємо до обговорення:
Російська компанія «Рот Фронт» судиться з українською кондитерською корпорацією Roshen через етикетки цукерок «Ромашка», випливає з матеріалів суду, пише Коммерсант.
Дивися повний текст Російська компанія судиться з Roshen через етикетку цукерки «Ромашка» - ЗМІ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88450
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:23
Що таке "Європейське бюро з інтелектуальної власності"?
Це
Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу
чи
Європейське бюро торговельних марок
?
-
svyatoslav_hromyak
-
-
- Повідомлень: 114
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:27
Це взагалі Світоч мав би судитися за цю марку. Що таке той Рот Фронт, його і близько не було, коли та марка створювалась.
-
svyatoslav_hromyak
-
-
- Повідомлень: 114
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 19:00
может стоило бы сравнить самую дорогую в мире цену по зелёному тарифу, которую госпредприятие Украины платит частным компаниям известных людей?
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2029
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 тра, 2020 18:28
svyatoslav_hromyak написав:
Це взагалі Світоч мав би судитися за цю марку. Що таке той Рот Фронт, його і близько не було, коли та марка створювалась.
Ну-ну, Рот Фронт одна из старейших кондитерских фабрик на территории бывшего совка - 1931г, создана на базе кондитерского прозводста основанного еще в начале XIX века, когда там Свиточ создали
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
-
antikkristall
-
-
- Повідомлень: 1619
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|