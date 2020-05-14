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Finance.ua: Лучшие карты
для оплаты коммуналки

Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:47

  svk_neo написав:Faceless описанное в статье - не бесплатные и тем более не кэшбэковые "сервисы", см. комментарии наших коллег. Статья лживая. Видимо, заангажирована рекламодателями.

Оплата из монобанка - не кешбечная, но в большинстве случаев бесплатная.
Всеми картами можно платить через онлайн-сервисы, типа изипей, портмоне - бесплатно или условно-бесплатно (в Портмоне можно прост оплатить абонплату), и в этом случае можно заработать кешбек (карты ТАСа, УкрСиба), который эту абонплату перекрывает
Все, о чем умалчивается, что для малых городов значительная часть услуг может быть только по реквизитам, а это действительно у большинства банков с комиссией.
Так что ничего лживого. Вы зациклились на своем Привате, у которого давно сервис не на высоте и комиссии на каждом шагу.
Faceless
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