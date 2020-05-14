Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

Оплата из монобанка - не кешбечная, но в большинстве случаев бесплатная.
Всеми картами можно платить через онлайн-сервисы, типа изипей, портмоне - бесплатно или условно-бесплатно (в Портмоне можно прост оплатить абонплату), и в этом случае можно заработать кешбек (карты ТАСа, УкрСиба), который эту абонплату перекрывает
Все, о чем умалчивается, что для малых городов значительная часть услуг может быть только по реквизитам, а это действительно у большинства банков с комиссией.
Так что ничего лживого. Вы зациклились на своем Привате, у которого давно сервис не на высоте и комиссии на каждом шагу.