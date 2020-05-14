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Finance.ua: Лучшие карты
для оплаты коммуналки

Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:47

  svk_neo написав:Faceless описанное в статье - не бесплатные и тем более не кэшбэковые "сервисы", см. комментарии наших коллег. Статья лживая. Видимо, заангажирована рекламодателями.

Оплата из монобанка - не кешбечная, но в большинстве случаев бесплатная.
Всеми картами можно платить через онлайн-сервисы, типа изипей, портмоне - бесплатно или условно-бесплатно (в Портмоне можно прост оплатить абонплату), и в этом случае можно заработать кешбек (карты ТАСа, УкрСиба), который эту абонплату перекрывает
Все, о чем умалчивается, что для малых городов значительная часть услуг может быть только по реквизитам, а это действительно у большинства банков с комиссией.
Так что ничего лживого. Вы зациклились на своем Привате, у которого давно сервис не на высоте и комиссии на каждом шагу.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:22

В кращому випадку стаття про погляд на сплату комірного із Києва....
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:57

Mono виграє своєю простотою і відсутністю комісій на опалату комуналки, але явно програє Приват через відсутність якісної синхронізації по значній частині комунальних послуг. Навіть якщо додати реквізити вручну, не факт, що наступного місяця забогованість підтягнеться автоматично. Тому й приходиться щомісяця звіряти Моно з Приват, щоб нічого не загубити.
Тех.підтримка нічого конкретного не каже, окрім заготовки: "Ми працюємо над цим питанням завжди. У майбутньому будет вирішено це питання." Коли настане те "майбутнє" не відомо, вже 5 місяців спостерігаю одне й теж.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 16:59

А чо ничо не сказано про Альфу?
У неё точно такой же сервис, как и у Мони, только появился года на 3 раньше :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<12
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