Western Union снизила в 1,6-3,1 раза до 4,5-6% тарифы на...

Додано: Сер 27 тра, 2020 21:16

Вот попал на такой казус и не знаю, кто виноват - Приватбанк или Вестерн Юнион. Нужно было отправить 200 долларов. Так вот, отправил через Приват24. Через 15 минут получателю дал 10-значный код перевода. Так вот сам получатель в Испании пошел в ближайшее Почтовое отделение и попытался получить перевод - не получилось. Сказали, что перевода в системе нет. Я начал искать этот перевод и нашел на сайте Вестерн Юнион, где нужно написать 10-значный код перевода и я увижу статус перевода. Как оказалось, перевод был в статусе отправка и лишь на следующий день он был в статусе «готов к получению». Я как то не понял, а почему так долго, ведь Вестерн отправляет переводы мгновенны и получить на той стороне можно через 5 минут. Короче, начал копать и выяснил, что у Вестерн есть переводы «12 часов», которые дешевле по тарифам и получить их можно только через 12 часов. Так вот, я заплатил согласно тарифам быстрого перевода, а получил услугу перевода «Вестерн 12 часов». В Привате мне ничего толком не сказали, вот и не знаю, кто из них провел такую махинацию.