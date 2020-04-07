В Раді озвучили деталі масштабної пенсійної реформи в...

Додано: Чет 28 тра, 2020 22:48

777serg87 написав: Вот не пойму зачем городить всю эту накопительную систему. Получил зарплату, отложил 100$, вот и все. Так зачем все усложнять то? Вот не пойму зачем городить всю эту накопительную систему. Получил зарплату, отложил 100$, вот и все. Так зачем все усложнять то?

Сколько лично Вы отложили 100$ с зарплаты и всё? Я вам больше скажу, зная психологию человека, откладывающий по 100грн с 20 лет вас с лёгкостью обгонит в 50 лета теперь возьмём хорошую идею назревшей проблемы во Львовской области - некуда вывозить мусор. А мусор в Швеции, и Японии, и Австрии, и Германии - это деньгимы все сидим, гадим окружающей среде, ругаем власть. Денег не прибавляется, проблем не убывает... Теперь второй уровень пенс.системы нам говорит отложить 1-4%. Смотрим на 4000грн минималка 1% это сумасшедшие 40грн. В рамках 13млн. работающих 520млн.грн в первый месяц. Современный мусоросжигающий завод как в Вене по проекту Киевских властей - это 700 млн. инвестиций нужно, и 2 года строить.Выпускаем ОВГЗ Львовской области со ставкой 9-10%. Начинаем строить мусоросжигательный завод. Как думаете, реально сделать что-то современное для людей и более того отдать ещё им за это деньги с небольшим %? И цена непосильные 40грн - это с минималки пару разтак делают в развитых странах, а по 100$ сами собирают в недоразвитых. Результат Австрия и Германия сами в себя вкладывают, Украина - обесценивает валюту, что бы потянуть долги. И отсюда, а не с других позиций идёт "богатые богатеют, а бедные беднеют"... Вы же 40 грн с лёгкостью пропьете - это цена одного кофе... Тоже наверное неплохо, но на этом всё и остановится, а хитрый немец станет богаче, да ещё и дышать будет не вредными выбросами и пить более чистую воду, ещё и на пенсии попутешествует и рабочие места строителям из Украины обеспечит. Естественный отбор, как говорится и не надо жаловаться