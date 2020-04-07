RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Раді озвучили деталі
масштабної пенсійної реформи в...

В Раді озвучили деталі масштабної пенсійної реформи в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:48

  777serg87 написав:Вот не пойму зачем городить всю эту накопительную систему. Получил зарплату, отложил 100$, вот и все. Так зачем все усложнять то?

Сколько лично Вы отложили 100$ с зарплаты и всё? Я вам больше скажу, зная психологию человека, откладывающий по 100грн с 20 лет вас с лёгкостью обгонит в 50 лет ;) а теперь возьмём хорошую идею назревшей проблемы во Львовской области - некуда вывозить мусор. А мусор в Швеции, и Японии, и Австрии, и Германии - это деньги :) мы все сидим, гадим окружающей среде, ругаем власть. Денег не прибавляется, проблем не убывает... Теперь второй уровень пенс.системы нам говорит отложить 1-4%. Смотрим на 4000грн минималка 1% это сумасшедшие 40грн. В рамках 13млн. работающих 520млн.грн в первый месяц. Современный мусоросжигающий завод как в Вене по проекту Киевских властей - это 700 млн. инвестиций нужно, и 2 года строить.
https://delo.ua/business/v-kieve-planirujut-postroit-novyj-musoroszhigate-360679/
Выпускаем ОВГЗ Львовской области со ставкой 9-10%. Начинаем строить мусоросжигательный завод. Как думаете, реально сделать что-то современное для людей и более того отдать ещё им за это деньги с небольшим %? И цена непосильные 40грн - это с минималки пару раз ;) так делают в развитых странах, а по 100$ сами собирают в недоразвитых. Результат Австрия и Германия сами в себя вкладывают, Украина - обесценивает валюту, что бы потянуть долги. И отсюда, а не с других позиций идёт "богатые богатеют, а бедные беднеют"... Вы же 40 грн с лёгкостью пропьете - это цена одного кофе... Тоже наверное неплохо, но на этом всё и остановится, а хитрый немец станет богаче, да ещё и дышать будет не вредными выбросами и пить более чистую воду, ещё и на пенсии попутешествует и рабочие места строителям из Украины обеспечит. Естественный отбор, как говорится и не надо жаловаться :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2363
З нами з: 04.03.15
Подякував: 63 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укрпошта" отримає функції банку: деталі нововведення
R2 » Чет 21 тра, 2020 12:44
1 270
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 15:05
Tamagoch
В Офісі президента розповіли деталі про державну...
R2 » Чет 30 кві, 2020 10:25
9 463
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 кві, 2020 15:04
daonet
29 грн/дол. виглядає оптимістично: в Раді оцінили... 1, 2
R2 » Вів 07 кві, 2020 14:15
17 1665
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 кві, 2020 19:35
Vadim V

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.