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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 06:26

  Amethyst написав:Але от у мене є приклад, де середньої за 3 роки немає :(

Мабуть на той час її ще не затвердили і для розрахунку використовували показники минулого року.

https://www.pfu.gov.ua/2163523-pokaznyk ... pensiyi-3/
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Пенсії в Україні: чи можна змінити дату отримання виплат самостійно

Чим обґрунтовані правила ПФУ? Якщо б була можливість вплинути на них, що б змінили і чому?
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