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В Україні хочуть змінити
податки: в Раді назвали три...

В Україні хочуть змінити податки: в Раді назвали три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:22

В Україні хочуть змінити податки: в Раді назвали три...

Пропонуємо до обговорення:
Мініфіні поки не вніс пропозицій щодо запланованої на 2020 рік податкової реформи або зміни її концепту.

Дивися повний текст В Україні хочуть змінити податки: в Раді назвали три ключові напрямки.
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