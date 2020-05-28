Порушення правил військового обліку для громадян, які перебувають у військовому резерві, буде каратися штрафами.
Дивися повний текст В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:43
В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:43
Стрімко вертаємось у феодалізм. А коли впровадять право першої ночі????
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:52
троль? що вас, власне, не влаштовує? те що примушують дотримуватися букви закону? вільнолюди щось останнім часом зовсім булки розслабили - хочу дотримуюся, хочу ні, "ні" навіть бльіше чим "так". а як притиснуть - "феодалізм, право першої шлюбної ночі"
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