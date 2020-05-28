RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні планують штрафувати
за ухилення від мобілізації

В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:43

В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації

Пропонуємо до обговорення:
Порушення правил військового обліку для громадян, які перебувають у військовому резерві, буде каратися штрафами.

Дивися повний текст В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88490
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:43

Стрімко вертаємось у феодалізм. А коли впровадять право першої ночі????
Українець
 
Повідомлень: 33
З нами з: 19.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:52

  Українець написав:Стрімко вертаємось у феодалізм. А коли впровадять право першої ночі????


троль? що вас, власне, не влаштовує? те що примушують дотримуватися букви закону? вільнолюди щось останнім часом зовсім булки розслабили - хочу дотримуюся, хочу ні, "ні" навіть бльіше чим "так". а як притиснуть - "феодалізм, право першої шлюбної ночі"
wild.tomcat
 
Повідомлень: 838
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Нацбанку розповіли, коли рівень безробіття в Україні...
R2 » П'ят 29 тра, 2020 12:15
1 7
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 12:15
askoldlavskiy
В Україні хочуть змінити податки: в Раді назвали три...
R2 » П'ят 29 тра, 2020 11:22
3 86
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 11:52
p_a_l
В Україні повернуть обов'язковий техогляд легкових... 1, 2, 3
R2 » Чет 28 тра, 2020 13:28
29 1922
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 11:39
antonichtf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.