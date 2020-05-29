В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації
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wild.tomcat Слушай, если мы идем по европейскому пути, то каждый человек должен сам решать, идти ему в армию или нет. Вся эта принуждаловка - это не более чем удобное совковое наследие. Я ее не поддерживаю ни у нас, ни в других странах. Не имеют права за нас решать, куда нам идти
Коли дупи протираєте у кафе, смажите м'ясо, вітаєте друзів, не задумуєтесь, що хтось якраз, у той момент з гвинтівок у руках "прикриває" вашу дупу, яка "свободна", яка "нікому нічого не винна"? А алкоголізму, наркоманії, туберкульозу у армії на порядок менше, аніж у суспільстві.... Не пишіть дурниці...
Є офіційний документ МО із спростуванням цієї інформації яку хтось виклав у фейсбуці. "Військову службу в Збройних Силах не проходив, на військову службу за мобілізацією протягом 2014-2015 років не призивався" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3133003
unicdima написав: "Військову службу в Збройних Силах не проходив, на військову службу за мобілізацією протягом 2014-2015 років не призивався" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3133003
Ага, ага. Як тільки став президентом - так і повістки пропали, і записи в журналі воєнкомату зникли. Віримо. Народу вже не вперше впарюють такий фокус. Коли Янукович став президентом, його записи про судимості теж чарівним чином зникли із офіційних документів. Був "двічі несудимим". Тепер і Зеля пішов його стежкою. От тільки Януковича ця дорога завела в нікуди, як би клоун не повторив його долю.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
wild.tomcat написав:троль? що вас, власне, не влаштовує? те що примушують дотримуватися букви закону? вільнолюди щось останнім часом зовсім булки розслабили - хочу дотримуюся, хочу ні, "ні" навіть бльіше чим "так". а як притиснуть - "феодалізм, право першої шлюбної ночі"
Мене не влаштовує що армія не контрактна. Чому підприємець повинен іти в армію? Мало податків заплачено? Примусова мобілізація - це совок і садомія.
на даний момент такий закон - загальна військова повинність. не подобається, міняйте закон. а наразі, будьте ласкаві виконувати те що є. можливо підприємцю не подобається також, що поліція примушує швидкісного режиму дотримуватися і взагалі правил чи сусіди на сходовій клітці ср..и не дають, ну то таке, буває. і про совок і содомію розкажіть ізраільтянами, де це стосується кожного без винятку, навіть жінок.
Дайте такую армию, как в Израиле, и буду рада, чтобы мой сын там служил. Нашли с чем сравнивать. И не нужно ссылаться на законы. Потому что они не для всех.
NetSerpent написав:Ага, ага. Як тільки став президентом - так і повістки пропали, і записи в журналі воєнкомату зникли. Віримо. Народу вже не вперше впарюють такий фокус. Коли Янукович став президентом, його записи про судимості теж чарівним чином зникли із офіційних документів. Був "двічі несудимим". Тепер і Зеля пішов його стежкою. От тільки Януковича ця дорога завела в нікуди, як би клоун не повторив його долю.
якби це було так то Петрова пропаганда цю тему цілодобово крутила по своїм та медведчуковсько-фірташевським телеканалам, вони на любий чих Зеленського істерику влаштовують, а тут тиша.
cannabis_ua написав:Мене не влаштовує що армія не контрактна. Чому підприємець повинен іти в армію? Мало податків заплачено? Примусова мобілізація - це совок і садомія.
на даний момент такий закон - загальна військова повинність. не подобається, міняйте закон. а наразі, будьте ласкаві виконувати те що є. можливо підприємцю не подобається також, що поліція примушує швидкісного режиму дотримуватися і взагалі правил чи сусіди на сходовій клітці ср..и не дають, ну то таке, буває. і про совок і содомію розкажіть ізраільтянами, де це стосується кожного без винятку, навіть жінок.
Закон, який примушує людину в 21 столітті виконувати те що вона не бажає - це неадекватний закон. Не потрібно наводити приклади законів з дотримання правил чи норм поведінки. Не повинно бути закону, який дозволяє експлоутувати людину за копіки із небезпекою для її життя. Таке можна було робити в першій половині 20 століття. І не потрібно наводити приклади азіатських чи африканських країн. Ми йдемо в ЄС. Тому наведіть приклад Франції чи Німеччини.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
henrihzeppellin написав:Коли дупи протираєте у кафе, смажите м'ясо, вітаєте друзів, не задумуєтесь, що хтось якраз, у той момент з гвинтівок у руках "прикриває" вашу дупу, яка "свободна", яка "нікому нічого не винна"? А алкоголізму, наркоманії, туберкульозу у армії на порядок менше, аніж у суспільстві.... Не пишіть дурниці...
Прикриває від чого? За що люди на передовій віддають своє життя? Зараз популярно говорити що в другу світову війну не потрібно було перемагати ціною великої кількості людських жертв. Але в другу світову людей, які здалися знищували в концтаборах. Зараз концтаборів немає, населення окупованих районів нашу владу не цікавить. Так навіщо зараз воювати? За що? Тим більше є бажання сепаратистів припинити війну. Чому на вулицях Києва збиралися люди проти закінчення війни? Чому вони не воюють, а пропонують мені йти в армію?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.