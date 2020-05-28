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В Україні планують штрафувати
за ухилення від мобілізації

В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:13

Re: В Україні планують штрафувати за ухилення від мобілізаці

Зе внес в ВР как неотлагательный https://www.ukrinform.ru/rubric-polytic ... zacii.html
С уважением
Oльga1
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