Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт

Это прям анекдот какой то.
Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться. Помимо этого, Украина получит деньги от ЕС и Всемирного банка.
Срочно скорую автору этой ереси.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 12:32
Это прям анекдот какой то.
Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться. Помимо этого, Украина получит деньги от ЕС и Всемирного банка.
Срочно скорую автору этой ереси.
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:49
Готов купить у эксперта-аналитика Михаила Фёдорова доллары по 22. Он даже будет в профите, когда по его прогнозам доллар станет по 21.
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