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Гривня може зміцнитися
до 21 за долар - експерт

Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:32

Это прям анекдот какой то.
Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться. Помимо этого, Украина получит деньги от ЕС и Всемирного банка.
Срочно скорую автору этой ереси.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:49

Готов купить у эксперта-аналитика Михаила Фёдорова доллары по 22. Он даже будет в профите, когда по его прогнозам доллар станет по 21.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:40

Так тож не для Вас стаття розрахована, а на заробітчан. Вони, не маючи можливості поїхати на заробітки, повинні "за щастя" скинути валюту по 27, по 26, а не по 21. Йде виманювання, примус до продажі валюти, перед обвалом курсу...
leonidromanyuk
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:05

уважаемые клиенты
Инвестиционной группы «Универ»
,
если такие есть,конечно.
срочно бегите из этой конторы.
если там такие эксперды
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:20

Re: Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт

Задача одна, максимально выдавить валюту из населения.
_Mykola_
 
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  #<12
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